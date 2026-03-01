En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Varios heridos en Israel por misiles cerca a Jerusalén, incluida una menor de edad

Varios heridos en Israel por misiles cerca a Jerusalén, incluida una menor de edad

Un misil impactó este domingo en Beit Shemesh, una localidad cercana a Jerusalén.

Publicidad

Publicidad

Publicidad