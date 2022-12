Aberrante caso de matoneo a niño de 9 años en colegio de Cali

agredido dos veces.

En la primera estuvo hospitalizado una semana y en la segunda lo lanzaron por las escaleras, porque tiene algunas dificultades cognitivas.

“El día que lo lanzaron llegué a la casa y tenía una pijama de manga larga, algo que nunca hace, y cuando lo vi fue asombroso, mi hijo estaba lleno de golpes, todo el cuerpo, lo primero que hice fue preguntarle y mi hijo comenzó a llorar”, narró Giselle Fernández.

La madre del niño de 9 años contó que su hijo le narró los hechos y le dijo que un compañero del salón lo había golpeado en la hora del descanso y cómo lo había lanzado por las escaleras.

“Venía abusando de él psicológicamente, lo venía maltratando, lo amenazaba que si decía algo lo iba a matar delante de su familia”, agregó Fernández.

Además reveló que cuando fue al colegio a hablar con los directivos, nadie sabía de lo que había pasado.

“La profesora de mi hijo de 9 años nunca se dio cuenta de las golpizas”, dijo la mujer.

Finalmente hizo un llamado a los padres de familia para que estén pendientes de las conductas de sus hijos y asegurarse de la salubridad de los menores en los colegios.

“Mi hijo algún día me dijo ‘mamá yo no quiero ir al colegio, yo no quiero volver’. Nuestros hijos nos dan señales de situaciones que pueden estar pasando”, finalizó.