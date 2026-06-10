Abren investigación a Petro por presuntas irregularidades en compra de aviones Gripen

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa al presidente Gustavo Petro por la compra de los aviones Gripen, lo anterior, tras una denuncia de Pablo Bustos en la que señala que en este proceso se pudieron cometer presuntas irregularidades.

“De acuerdo con la denuncia penal formulada por el ciudadano PABLO BUSTOS SÁNCHEZ en contra del señor Presidente de la República de Colombia, doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, quien afirma que éste incurrió en los siguientes tipos penales: Interés indebido en la celebración de contratos, Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Tráfico de influencias de servidor público, Utilización indebida de información privilegiada, Falsedad ideológica en documento público y, Fraude procesal”, se lee en el documento.

Pilotos de la Fuerza Aérea Brasileña con sus aviones de combate Saab JAS 39 Gripen actúan durante el espectáculo aéreo F-Air Colombia 2025 en Rionegro, Departamento de Antioquia, Colombia, el 11 de julio de 2025. AFP

Bustos cita diferentes denuncias que señalan que el costo de los aviones habría sido superior al precio que realmente valen.

“Manifiesta que ‘se ha asegurado’ que el precio de los aviones de marca "GRIPEN" fue 55% superior al valor pagado por Tailandia por las mismas aeronaves a través de lo firma "SAAB", indica además que, otras personas han asegurado que el sobrecosto fue mayor y que la senadora MARÍA FERNANDA CABAL ha señalado que el costo asumido en la compra fue del triple del precio real y que Colombia pago 213 millones de dólares mientras que Tailandia pagó 137 millones de dólares”, se lee en la denuncia.



La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara decidió abrir una investigación previa por este caso y ordenó algunas pruebas.

“ORDENAR la compulsa de copias a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a fin de que se investigue a la señora VERÓNICA ALCOCER por los hechos aquí denunciados. CUARTO: OFICIAR a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN con el fin de que remita a esta oficina, copia íntegra del proceso disciplinario que allí se adelanta en contra del señor presidente de la república, GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, por los mismos motivos que dan lugar a la denuncia del señor PABLO BUSTOS SÁNCHEZ concernientes con la compra de 17 aviones de combate, anunciada el 14 de noviembre de 2025 por el señor presidente de la República, GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO”, solicita la Comisión de Investigación.

Avión Gripen. Foto: AFP

En el mismo sentido se ordena el testimonio del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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“OFICIAR a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA con el fin de que remita a esta oficina, copia íntegra del proceso de responsabilidad fiscal, que allí se adelanta, en contra del señor presidente de la república, GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO por los mismos motivos que dan lugar a la denuncia del señor PABLO BUSTOS SÁNCHEZ, relacionados con la compra de 17 aviones de combate, anunciada el 14 de noviembre de 2025 por el señor presidente de la República, GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO. SEXTO: OFICIAR al MINISTERIO DE DEFENSA, con el fin de que remita a esta comisión, toda la información y documentación, que reposa en esa cartera, respecto a la compra de 17 aviones de combate”, dice la decisión.