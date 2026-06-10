“Lo que acaba de ocurrir es prevaricato monumental”: De La Espriella tras auto de Gloria Arizabaleta

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella reaccionó al auto que plantea la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, firmado por la representante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, dentro de la investigación por presunta participación en política.

A través de un video, el aspirante cuestionó la competencia de la Comisión de Acusación y de la Cámara de Representantes para adoptar una decisión de ese tipo y sostuvo que la facultad para hacerlo corresponde al Senado.

“La Cámara de Representantes no tiene ninguna competencia legal o constitucional para suspender al presidente de la república, mucho menos la comisión. Esa facultad es exclusiva del senado”, señaló el candidato.

De La Espriella aseguró que lo ocurrido “es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país”.



Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE.

El candidato además señaló que detrás de la actuación existiría una estrategia para permitir que el mandatario participe activamente en política a favor de la candidatura de Iván Cepeda.

“Petro anunció su renuncia para salir a hacer campaña en favor de su heredero, pero sabía que el Senado, donde no tiene mayorías, debía aceptársela. Entonces, armó, junto con el bandido de Roy Barreras y su exesposa, este mecanismo fraudulento, ilegal, inconstitucional, precisamente para burlar la carta magna y salirse con la suya, combinación de todas las formas de lucha”, agregó el abogado.

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El candidato también retomó una de las denuncias que ha venido haciendo de manera recurrente en las últimas semanas sobre el robo de las elecciones, y aseguró que el presidente Petro estaría utilizando el Gobierno para favorecer al candidato del Pacto Histórico.

Según afirmó, el mandatario ha puesto al Gobierno al servicio de la campaña presidencial y estaría utilizando recursos públicos para intervenir en la contienda electoral.

“Mientras tanto, vemos día a día cómo Petro destruye descaradamente el equilibrio electoral. Ha puesto a todo el gobierno en función de eso, para entregar contratos, recursos públicos, y poner el aparato estatal, hacerle propaganda a su candidato, el señor Iván Cepeda. Y Petro lo ha hecho en plaza pública todos los días desde su cuenta de x, y ahora abiertamente viola la constitución con un parapeto, como el que estamos viendo, para victimizarse y radicalizar a sus seguidores. Esto no es improvisación, queridos compatriotas, es un golpe de estado tejido paso a paso ante la pasividad de los órganos de control y de los medios tradicionales de comunicación, hay que decirlo. No han leído a Petro, él sigue siendo un guerrillero, un subversivo, y no quiere entregar el poder”, afirmó De La Espriella.

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Finalmente, De La Espriella pidió a las instituciones pronunciarse frente a la situación, hizo un llamado a las Fuerzas Militares para actuar dentro del marco constitucional y solicitó a la comunidad internacional mantener la observación sobre el proceso electoral colombiano.

“Le pido a la comunidad internacional que ponga sus ojos y oídos sobre el proceso electoral colombiano, porque aquí se está montando, se está fraguando un golpe anunciado contra la voluntad popular. Colombianos, mantengamos la calma, la unidad y la cabeza fría. La Constitución se defiende con firmeza, con cada acto, con cada símbolo, con cada bandera, con cada firme por la patria, con cada grito de libertad. No nos vamos a dejar esclavizar bajo ninguna circunstancia”, concluyó el candidato.