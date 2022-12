Acabar con doble asesoría en pensiones perjudicaría a los trabajadores: Asofondos

Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, habló en Mañanas BLU sobre el proyecto de ley que busca acabar con la doble asesoría obligatoria en pensiones en el país.



“La doble asesoría se hizo para proteger a los trabajadores del país y ayudarlos a tomar la mejor decisión posible frente a su pensión”, dijo.



Señaló, además, que la idea del Gobierno es que los trabajadores no cometan errores y tengan a la asesoría tanto del fondo de pensiones como de Colpensiones, de manera independiente.



En ese sentido, aseguró que si se acaba la doble asesoría, el problema no caerá en los fondos de pensiones, sino en el trabajador que está próximo a jubilarse.



Según Montenegro, los traslados de los fondos privados a Colpensiones de mujeres mayores de 42 años y hombres mayores de 47, a quienes cubre la doble asesoría fueron de 26.257 (afiliados a 10 diez años de cumplir la edad de jubilación), es decir, en promedio se reducen mensualmente a la mitad.



Asimismo, sostuvo que el proyecto de ley que busca acabar la doble asesoría es un mico dentro del Presupuesto General de la Nación para el 2018 que solo busca afectar a los trabajadores que estarían próximos a pensionarse.



“La doble asesoría ha sido algo bueno y esperamos que este mico no prospere en una ley que, además, es una ley de presupuesto”, puntualizó.



