Acabar con prostitución bajaría los niveles de feminicidios: Clara Rojas

La representante Clara Rojas, en entrevista con BLU Radio, dijo que su propuesta de imponer multas a quienes paguen por sexo busca evitar los abusos y homicidios de personas que se dedican a la prostitución.



“Hemos revisado los informes de Medicina Legal y en los últimos años arrojan una cifra aterradora de 33 mil mujeres desaparecidas en Colombia, que se dedican a este oficio”, dijo.



En ese sentido, Rojas explicó que el objeto del mismo es “generar una alerta de que sin duda esta situación no puede seguir ocurriendo”.



“Nos parece que la mejor manera de atacarla es adoptando el modelo sueco, donde se ha aplicado este tipo de multas con mucho éxito”, agregó.



“Lo que quiero es acabar con un negocio que es lesivo para las mujeres. Las mujeres sindicalizadas han dicho que son objeto de estigmatización hasta por parte de la Policía. En las condiciones que hoy están no tienen contratos, no tienen prestaciones de ley. Son sometidas a vejámenes y abusos que son impresentables”, enfatizó.



La representante aseguró que la solución está en buscar que las personas que se dediquen a este negocio tengan alternativas laborales.



“Lo que se trata es de generar alternativas (…) A través de estas multas se crearía un fondo para generar proyectos de capacitación y emprendimiento que les den una mejor calidad de vida”, puntualizó.



De otro lado, Fidelia Suárez, quien representa a las trabajadoras sexuales en Colombia, dijo que el proyecto perjudica a las trabajadoras.



“Multar a las personas que pagan por los servicios sexuales es también penalizar a la población que la ejerce. No trae beneficios para las mujeres”, puntualizó.



