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Blu Radio  / Nación  / Acolgen pidió a la Corte tumbar la emergencia económica decretada por el gobierno tras ola invernal
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Acolgen pidió a la Corte tumbar la emergencia económica decretada por el gobierno tras ola invernal

Al despacho del magistrado Miguel Efraín Polo llegó una solicitud de Acolgen pidiendo no solo tumbar la emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro, sino suspenderla provisionalmente hasta que se tome una decisión de fondo.

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