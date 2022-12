Acto administrativo de Registraduría nacionalizará 24.000 niños hijos de venezolanos

Este lunes el presidente Iván Duque anunciará la medida en Casa de Nariño, que crea un procedimiento especial para que en el registro civil de estos niños quede claro que son colombianos.

Desde hace 4 años la Registraduría ha otorgado registro de nacimiento a más de 24.000 niños hijos de venezolanos que han nacido en territorio colombiano, fruto de la crisis sociopolítica que se vive en el país vecino y que los ha obligado a migrar en busca de oportunidades.

Si bien hoy todos los niños que son hijos de venezolanos cuentan con la garantía de todos los derechos hasta los 7 años, son apátridas y no tienen ningún tipo de identificación oficial fuera del registro de nacimiento en territorio colombiano. Su ciudadanía estaba en el limbo, por lo cual el Gobierno decidió nacionalizarlos teniendo en cuenta que el Estado venezolano no les otorgaría este reconocimiento.

BLU Radio conoció que esta medida de nacionalizar a los 24.000 pequeños es una decisión de Estado que se verá reflejada en un acto administrativo de la Registraduría.

El Gobierno, en compañía de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, analizaron durante varios meses la situación y concluyeron que era necesario otorgar la nacionalidad a los hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia durante los últimos 4 años.

La razón principal es el riesgo de apátrida, teniendo en cuenta que no tienen nacionalidad, ya que sus padres no los pueden inscribir en su país y en Colombia no tienen derecho a la nacionalidad, dada la condición de inmigrantes de los padres venezolanos.

Por eso, a través de un acto administrativo de la Registraduría, se creó un procedimiento especial para que en el registro civil de estos niños quede claro que son colombianos.

Hasta ahora, esos registros civiles de los más de 24.000 niños no lo establecían y el presidente Duque anunciará que a esos niños y a los que nazcan de ahora en adelante los beneficiará esta medida, que los convierte inmediatamente en colombianos, argumentando que en su país no les otorgarán lo necesario para desarrollarse y carecen de derechos fundamentales al no nacionalizarse.

