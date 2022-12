Acuerdo con OTAN no en una amenaza para el vecindario: MinDefensa

“Empezaremos esas conversaciones con la OTAN. No hay razones para que interna o externamente haya preocupación. Esto no significa amenaza alguna para el vecindario”, dijo el funcionario.



El ministro enfatizó en que las conversaciones con el organismo será sobre temas que Colombia elija, tales como lucha contra el crimen, transparencia y tecnología.



Este lunes, Maduro pidió al "pueblo de Colombia y a los pueblos de Suramérica" sacar a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) de la región y dijo que el subcontinente es un "territorio libre de alianzas militares".



Las conversaciones de Colombia con la OTAN buscan suscribir un convenio de cooperación militar.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Tras la aprobación de la reforma tributaria, en el Senado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que no es un motivo de celebración, pero que los colombianos verán mejoras tangibles.



-Con mucho optimismo, por parte del Gobierno, y con una diferencia del 7.3% entre centrales obreras y empresarios, este jueves se realizará la última reunión de negociación del salario mínimo 2017.



-El jefe de la delegación de paz del Gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, asegura que esa guerrilla debe mostrar verdaderos hechos de paz para llegar a un cese bilateral.



-Terminó la corta visita familiar de la cantante Shakira en Barranquilla.



-Por un celular, una mujer fue brutalmente golpeada por sus amigos en la Plata Huila.



-En EEUU se reporta que Debbie Reynolds, la madre de la actriz Carrie Fisher, sufrió una complicación de salud en las últimas horas y tuvo que recibir atención de emergencia.



-La Sampdoria quiere conservar a Luis Fernando Muriel para la próxima temporada a pesar de que varios grandes de Europa se han fijado en el colombiano.



-El Instituto Distrital de Recreación y Deporte anunció que el próximo domingo 1 de enero no habrá ciclovía en Bogotá.