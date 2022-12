Acuerdo no obliga a empresas de vigilancia a emplear exguerrilleros: vicepresidente

El Vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, desmintió el rumor según el cual existen compromisos en el Acuerdo de Paz que obligan a empresas de seguridad privada a emplear a 1.200 exguerrilleros.



“Varios empresarios se comunicaron conmigo porque empezaron a escuchar el rumor y no corresponde con la realidad ni mucho menos a lo acordado para el fin del conflicto”, dijo el vicepresidente Naranjo en diálogo con Blu Radio.



El vicepresidente también quiso dejar claro “que no hay ningún compromiso y nadie ha pensado en esa vinculación de guerrilleros de manera obligatoria en empresas de vigilancia”.



Naranjo fue categórico al señalar que el acuerdo no impone condiciones que debiliten o afecten los servicios de vigilancia privada en Colombia o que proyecten su vulnerabilidad.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El colapso de un techo dejó heridos a cuatro menores de edad que iban a participar del Joropódromo en Villavicencio.



-Dos adultas y una niña resultaron heridas luego de que se desplomara el techo de su casa en un barrio del suroriente de Barranquilla.



-Este sábado se desarrolla la audiencia de Cristian Sandoval, capturado por terrorismo, implicado en el caso del atentado en el centro Andino.



-Será judicializado el conductor del vehículo que agredió y atropelló a un ciclista en una vía del norte de Bogotá.



-Se anunciaron dos nuevas detenciones en Ecuador por el caso Odebrecht.