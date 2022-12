Acuerdo se está cumpliendo; Farc entregó mapas y delimitó zonas: De la Calle

El jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo este viernes que las Farc están cumpliendo con el acuerdo que busca desinstalar las minas instaladas durante el conflicto en el país.

Según dijo el ex vicepresidente, el grupo guerrillero entregó mapas y además ya delimitó las zonas donde se realizará el desminado humanitario.

“El acuerdo al que llegamos se está cumpliendo. Las Farc en efecto entregaron mapas precisos de la ubicación de las minas y contribuyeron activamente a delimitar las áreas minadas; y con esa información iniciaremos la limpieza de las minas en la siguiente fase del proyecto. La base de confianza en un proceso de paz es esa: que lo que se pacta se cumple. Y se ha cumplido”, dijo.

El Gobierno y las Farc iniciaron el "plan piloto" de desminado en una zona del departamento del Antioquia, según informaron este viernes en La Habana representantes de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz.

Este trabajo en el terreno "tuvo una duración de siete días en campos" en el Orejón, una zona del departamento de Antioquia, con participación de una agencia especializada noruega y el Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo a la prensa el diplomático cubano Rodolfo Benítez.

Con AFP.

Declaración completa de Humberto de la Calle:

La Habana, 29 de mayo de 2015

Buenas tardes.

El primer proyecto piloto de desminado humanitario conjunto y limpieza de artefactos explosivos en Colombia es ya una realidad, como lo anunciamos hoy ambas delegaciones en La Habana. Es una primera muestra de lo que se puede lograr mediante el trabajo coordinado. Por primera vez tras más de cincuenta años de conflicto, un batallón del Ejército colombiano y las FARC, en forma conjunta, llevan a cabo acciones que favorecen una población afectada en forma severa. En forma dramática.

Quiero primero agradecer a la organización de desminado Ayuda Popular Noruega, a los países garantes Cuba y Noruega, al CICR, la Gobernación de Antioquia, a las autoridades locales y en especial a la comunidad del Orejón por su colaboración.

Como ustedes saben, tomamos la decisión de comenzar en Antioquia, el departamento con más incidentes de minas en Colombia, donde más ha sufrido y aún sufre la población civil.

El Orejón es una pequeña vereda ubicada en el norte de ese departamento, donde hay más artefactos explosivos que habitantes. Oigan esto por favor, hay más artefactos explosivos que habitantes. Es la terrible realidad de la guerra. Pero las primeras noticias que salen de El Orejón nos llenan de optimismo en un momento de dificultades.

Primero, la reacción de la población civil. Un solo caso, Alejandro es un campesino que generosamente ofreció su casa para hospedar a las personas que viajaron a iniciar el trabajo de campo. Una casa que tiene las huellas de la explosión de una mina que a pocos metros le quito la vida a su esposa. Alejandro confía que su hijo de siete meses pueda crecer sin miedo en un territorio libre de minas.

Claro, que hay preocupaciones. No basta con desminar. Hay que darles nuevas oportunidades a esas comunidades. Pero la semilla de la esperanza en la paz quedó sembrada en esa población. Tenemos que cuidarla.

Segundo, el Acuerdo al que llegamos se está cumpliendo. Las FARC en efecto entregaron mapas precisos de la ubicación de las minas y contribuyeron activamente a delimitar las áreas minadas; y con esa información iniciaremos la limpieza de las minas en la siguiente fase del proyecto. La base de confianza en un proceso de paz es esa: que lo que se pacta se cumple. Y se ha cumplido.

Y tercero, el trabajo conjunto entre miembros del Batallón de Desminado Humanitario - BIDES, del Ejercito de Colombia y miembros de las FARC. ¿Quién se hubiera imaginado que un sargento del Ejército, experto del Batallón de Desminado Humanitario, y un explosivista de las FARC, pasarían días enteros, como ustedes lo pudieron ver, intercambiando opiniones y recogiendo información precisa sobre la ubicación de los artefactos? Eso fue lo que pasó en el Orejón. Es un mensaje potente, muy fuerte hacia la paz.

Las minas antipersonal son un flagelo que ha golpeado profundamente a Colombia. Desminar una vereda como El Orejón es un hecho que demuestra que sí es posible terminar la guerra, sí es posible terminar la guerra. Hay una oportunidad real y palpable que no podemos dejar escapar. Hay que seguir adelante con decisión, mantengamos la fe. Estamos aquí porque creemos que es posible inaugurar un futuro de paz. Es el momento de acabar la guerra. No más muertes. No más sufrimiento.