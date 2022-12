Admiro profundamente a quien ha estado secuestrado mucho tiempo: Salud Hernández

La periodista reveló que todas las noches debía caminar largos trayectos, “creo que me movieron unas cinco veces, de día parábamos y volvíamos a arrancar cuando no había luz”.



Dijo que “admira profundamente” a las personas que permanecieron largo tiempo secuestrados, “12 o 15 años, eso es algo que definitivamente no tiene sentido y eso se lo dije a la guerrilla”.

Explicó que no tuvo conocimiento del grupo específico del ELN que la secuestró “pero siempre me trataron bien, de hecho yo nunca he tenido problemas con las tropas y ellos les dije que espero que se desmovilicen y que lo hagan pronto”.



Sobre los diálogos con el ELN, dijo que “en siete días no he cambiado de opinión y me mantengo en lo que siempre he dicho, no tiene sentido que continúe mientras sigan secuestrando”.



Agradeció a los periodistas, medios de comunicación y a “todos los que estuvieron pendientes de esta situación e hicieron algo por mí”.



“Sé que el Ejército también estuvo buscándome y estoy agradecida por eso”, dijo.

La reportera aseguró que estaba realizando un trabajo en esta zona del país y que “no necesita que la secuestren para conocer el Catatumbo”.



“El Catatumbo es una zona abandonada por el Estado, con problemas sociales tremendos, no sé cómo lo van a resolver, los políticos no han hecho nada, no solamente la clase política es la responsable,”, agregó.