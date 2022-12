Adopción gay fue decidida en un acto dictatorial de la Corte: Iglesia

Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión de Familia de la Conferencia Episcopal Colombiana, expresó en BLU Radio que es necesario que sea el pueblo el que decida, a través de un plebiscito, si acepta o no la adopción igualitaria y no la Corte Constitucional, a la que llamó una “dictadura”. (Lea también: Los detalles que no se conocían sobre el fallo que permite adopción igualitaria )

Publicidad

“Aquí cuatro personas decidieron por 48 millones de colombianos de los cuales 43 son cristianos, la mayoría católica. Eso se llama dictadura de la Rama Judicial, eso le toca al Congreso o al pueblo en un plebiscito”, expresó.

Córdoba indicó que la Iglesia hasta ahora no ha decidido proponer el plebiscito como mecanismo para aprobar o no la adopción homosexual y expresó que en la Iglesia hay tristeza por la decisión de la Corte pues en ese caso deben primar los derechos de los niños.

Publicidad

“Pero nosotros vamos a centrarnos en los derechos y el respeto por los niños. Por encima de los derechos de los adultos están los de los niños. Ellos tienen derecho a tener padre y madre porque fue lo que el perdió”, manifestó.

Publicidad

Agregó que se trata de darle “lo más parecido a lo que perdió” y lo que más se “parece es una mujer y un hombre y no un hombre y un hombre o mujer y mujer”.

“Si el niño perdió un padre y una madre irresponsables, no se trata de darles un padre y una madre irresponsables, no, se trata de darles unos padres maduros y responsables”, agregó.

Publicidad

Monseñor Córdoba manifestó que no se puede permitir que a un niño, “que de por sí ya nació con problemas y abandonado”, se le dé "un hombre y un hombre como familia".