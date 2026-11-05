Aerocivil deberá rendir cuentas ante la Procuraduría tras fallas en navegación aérea

La Procuraduría General de la Nación le pidió cuentas a la Aeronáutica Civil por las fallas en los sistemas de navegación aérea del país y convocó a su director general a una tercera mesa técnica para que explique las causas de la reciente contingencia, las medidas adoptadas y los avances para solucionar los problemas de infraestructura.

Por esta razón, el próximo lunes 9 de noviembre, a las dos de la tarde, se realizará la tercera mesa técnica en la sede central de la Procuraduría. A este encuentro fue convocado el director general de la Aerocivil, quien deberá asistir personalmente y no podrá delegar su participación.

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El organismo de control reveló que, de los 14 sistemas de radar instalados en el país, ocho estaban fuera de servicio y otros dos presentaban afectaciones. Esto significa que diez de estos sistemas tenían algún tipo de problema, una situación que genera preocupación por la capacidad de vigilancia y seguimiento del tráfico aéreo.

La Procuraduría señaló que estas dificultades no son nuevas y que ya había advertido sobre el estado de la infraestructura crítica de navegación aérea, la antigüedad de los equipos y las deficiencias en su mantenimiento.



Entre los problemas identificados también están las dificultades para conseguir repuestos de algunos equipos obsoletos, lo que complica su reparación y recuperación. A esto se suma que algunos enlaces de comunicaciones no cuentan con contratos de mantenimiento vigentes.

Las nuevas fallas del 4 de noviembre encendieron nuevamente las alertas del Ministerio Público, que considera necesario que las advertencias formuladas se traduzcan en acciones efectivas y no se queden únicamente en compromisos por parte de la autoridad aeronáutica.

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Por el momento, en la mesa técnica, el funcionario tendrá que presentar un informe consolidado, acompañado de soportes técnicos y documentales, en el que detalle qué ocasionó la reciente contingencia, cuáles fueron las medidas adoptadas para atenderla y qué avances existen en los proyectos de mantenimiento y modernización de los sistemas.

