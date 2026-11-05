Alias 'La Abuela', una de las cabecillas del ELN, habría muerto en bombardeo en Venezuela

Emilse Oviedo Sierra, conocida con los alias de 'La Abuela', 'La Cucha' o 'Martha', estaría entre los más de 20 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habrían muerto durante un bombardeo contra un campamento de esa guerrilla en el estado de Apure, Venezuela, en una zona limítrofe con Colombia.

La mujer, señalada como una de las cabecillas más sanguinarias de esa organización, lleva más de tres décadas en las filas del grupo armado y tiene bajo su mando a cientos de integrantes. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su muerte.

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Esto se sabe sobre la posible muerte de alias 'La Abuela' y otros integrantes del ELN

Después del bombardeo ejecutado con drones armados con misiles, fuentes de inteligencia del Estado colombiano obtuvieron comunicaciones internas del ELN en las que se habla de la desaparición de dos altos mandos de la organización: Emilse Oviedo Sierra, alias 'La Abuela', y Manuel Gustavo Martínez, conocido como 'Gustavo Martínez'.

Según las llamadas interceptadas, desde el ataque no tienen rastro de los dos integrantes de la dirección de esa guerrilla, por lo que sus muertes son materia de análisis por parte de las autoridades.



Oviedo Sierra es comandante del Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, que tiene una fuerte presencia en el departamento del Chocó. De acuerdo con la información conocida, lleva más de 30 años en el ELN y tiene a su cargo a más de 900 integrantes. Desde Venezuela, controlaría actividades de narcotráfico y minería ilegal en esa región.

Por su parte, Manuel Gustavo Martínez hace parte de la Dirección Nacional del ELN. Se vinculó a la guerrilla cuando era joven, durante la década de los ochenta, y fue delegado de esa organización en la mesa de diálogos durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

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La información extraída por la inteligencia colombiana también señala que, al momento del bombardeo, se desarrollaba un encuentro de alto nivel de narcotraficantes del ELN en el estado de Apure. A esa reunión habrían sido convocados civiles que estaban al servicio de la organización.

Además, en el lugar supuestamente se encontraban narcotraficantes de carteles mexicanos, un líder político y social colombiano y ciudadanos venezolanos.

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Esto encontraron las autoridades en el campamento bombardeado

Según las autoridades, en el sitio donde fueron lanzados los bombazos operaba un centro de acopio de cocaína del ELN. Allí también había una pista aérea desde la que, presuntamente, distribuían la droga mediante vuelos clandestinos hacia Centroamérica.

La inteligencia del Estado asegura que, como consecuencia del bombardeo, al menos tres avionetas y dos camionetas quedaron destruidas.

Toda esta información está siendo analizada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Colombia y Venezuela, con el propósito de determinar las afectaciones que dejó la operación militar contra esa estructura guerrillera.

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Por ahora, las autoridades descartan que en el lugar estuviera alias Silvana Guerrero, principal cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Según los reportes que manejan, la mujer se encontraba en la región del Catatumbo cuando se realizó el bombardeo.

