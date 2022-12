Agitado debate marca el inicio de la discusión de la reforma política en el Congreso

La reforma política inició su trámite en la Comisión Primera del Senado de la República con un intenso debate en el que los partidos y movimientos políticos fijaron sus posiciones sobre el cambio que implicaría cada uno de los puntos contenidos en las tres ponencias que han sido presentadas.

Vea también Gobierno le apuesta al turismo, “el nuevo petróleo de Colombia”

Publicidad

El senador Gustavo Petro protagonizó enfrentamientos durante el debate, a propósito de la discusión sobre el fortalecimiento de los partidos y las coaliciones. El primer choque fue con el senador Jonatan Tamayo, del partido ASI, a quien Petro señaló de haberse “colado” en su lista al Senado, cuando respaldaba los ideales de sus contradictores.

“A usted no lo conozco, la verdad sea dicha. Si lo hubiera conocido y me hubiera hablado claramente de sus pretensiones políticas no lo hubiera querido yo mismo. Uno no se mete en donde no cabe”, precisó Petro.

Tamayo salió elegido senador dentro de la coalición ‘Lista de los Decentes’, que promovió Petro por todo el país. Sin embargo, es un hombre más cercano al uribismo que al petrismo, por lo cual muchos consideran que “le metieron un gol” al excandidato presidencial.

“Estaba cansado del hostigamiento, de salir a las redes a incendiar con mentiras, me tocó hoy, aprovechando que se estaba hablando sobre el tema de la coalición, decirle en la cara que no siga engañando más a las personas. Gustavo Petro dice que soy senador gracias a él, cuando la lista fue creada por la presidenta de la ASI”, respondió Tamayo.

Publicidad

Round 2: Petro vs Gobierno

Posteriormente, Petro llamó la atención sobre las garantías para el ejercicio político de la oposición, a propósito de las amenazas y crímenes contra simpatizantes y copartidarios suyos. Recordó, por ejemplo, el caso de Ana María Castañeda, líder de Colombia Humana en Cáceres, Antioquia, asesinada en julio pasado.

Publicidad

El congresista responsabilizó a organismos del Estado de estar detrás de esas intimidaciones, a lo cual la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le pidió que interponga las denuncias o que se dé una compulsa de copias a la Fiscalía con su intervención ante la Comisión. “Para nosotros, como Gobierno Nacional, es muy delicado y es necesario que una denuncia como la que usted ha hecho sea investigada por la autoridad componente”, indicó Gutiérrez.

Petro intervino nuevamente e indicó que las denuncias ya fueron interpuestas “con nombre propio”.

La otra parte de la controversia se generó por acusaciones contra el Consejo Nacional Electoral, a propósito de la negativa para entregar la personería jurídica a Colombia Humana. La ministra recordó que esa fue una decisión de los magistrados que cumplieron su periodo en agosto pasado y añadió que “el Gobierno no pide decisiones administrativas ni judiciales a los órganos independientes”.

Lo que viene

Publicidad

El debate de la reforma política continuará el próximo martes cuando se espera sea votado el articulado. Por ahora, los acuerdos logrados giran en torno a establecer la lista cerrada, la eliminación del Consejo Nacional Electoral y la paridad en las listas a corporaciones públicas, garantizando la participación de las mujeres.