Agradezco la promoción del disco: Kevin Roldan responde a Piqué

Luego de que el central del FC Barcelona Gerard Piqué mandara un recado este domingo al Real Madrid al agradecer al cantante colombiano Kevin Roldán su actuación en la polémica fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo, que generó una crisis en ese club, el reguetonero colombiano habló en exclusiva para el diario AS de España y dijo que agradecía “a Dios y a Piqué la promoción del disco”, pues el próximo fin de semana lanzará el álbum ‘Kevin Roldan: contigo’ (Lea también: “Gracias a Kevin Roldán, contigo empezó todo”: Piqué a los madridistas ).

“Tengo mucha suerte, todavía me estoy pellizcando porque no me lo puedo creer. El sábado saco mi nuevo disco y el marido de una estrella mundial como Shakira, habla de mi disco. Es fabuloso”, señaló Roldán al diario ibérico.

Respecto a cómo se enteró, dijo que almorzaba cuando saltó una alerta en su teléfono móvil: “tengo alertas para cuando mi nombre rueda por Internet. Lo vi y pensé que Dios es grande, que el empujón de Piqué le iba a venir muy bien a mi disco”.

