Al final de El Niño veremos reducción importante de la inflación: BanRepública

El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, aseguró que aunque la inflación ha presentado un aumento considerable en Colombia (0,72 % en septiembre de 2015), el Emisor está vigilante y dispuesto a hacer lo necesario para controlarla.



“No debemos comenzar a pensar en tomar decisiones suponiendo que la inflación se va a quedar en estos niveles de manera sostenida, eso debe revertirse y si no la junta directiva del banco tiene la obligación y la tarea de tomar las acciones necesarias para que la inflación en un periodo prudencial vuelva y retorne a ese rango entre 2 y 4 por ciento”, manifestó Uribe.



Según el gerente del Emisor, la inflación presentará una considerable reducción al término del fenómeno de El Niño, por lo que no hay que generar pánico.



“El fenómeno de El Niño no es un fenómeno eterno, debe comenzar a ceder en un momento del primer semestre del año entrante y la historia muestra que posterior a los fenómenos de El Niño hay un aumento importante en la oferta de los alimentos, pues el aumento en los precios hace rentable sembrar y porque se termina el fenómeno y vuelve y se normaliza el clima (…) esa es una razón por la cual debemos comenzar a ver posteriormente una reversión en los precios de los alimentos”, explicó.



Incluso, recordó que “la devaluación del peso no es un fenómeno permanente”, algo que también ayudará a que la inflación vuelva a una cifra proyectada por el Banco de la República.



Cabe recordar que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) reveló que durante el pasado mes de septiembre la inflación, es decir el aumento en los precios de los productos de la canasta familiar, subió 0,72%, muy por encima del 0,14% reportado un año atrás.