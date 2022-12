Al Gobierno no le preocupa el fallo de la Corte sobre fast track: Alfonso Prada

El Gobierno anunció que acatará la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la norma que impedía realizar modificaciones a los proyectos de paz presentados en el legislativo.



"El Gobierno Nacional no ve con preocupación el efecto de la sentencia porque confiamos plenamente en que el Congreso continuará el trámite de los proyectos que implementan los acuerdos de paz", dijo el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada.



Según el funcionario, el Gobierno está tranquilo y confía en las mayorías del Congreso, quienes aprobaron el acuerdo integral con las Farc.



"No está en riesgo ni la implementación del proceso de paz ni los avances en el Congreso para que esto se materialice", señaló.



Sobre el proyecto de ley de tierras dijo que se respetará la propiedad privada y se garantizará la seguridad jurídica a los propietarios de tierras.



"Ratificamos el hecho de que temas como la productividad y la seguridad jurídica van en el trámite de un proyecto de ley que estaremos presentando en el Congreso para que, en un gran debate democrático, con participación de todos los actores, podamos avanzar en la construcción de una gran reforma de tierras", explicó.