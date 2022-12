Alcalde de Neiva negó relación con escándalo de elección de personera y contralor

El alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, negó tener relación con el escándalo que compromete al empresario René Cantillo Álvarez por supuestas irregularidades en la elección de la personera y contralor municipal.



“No tuve absolutamente nada que ver y absolutamente nada es que ni siquiera conocía esas dos personas con anterioridad, ni mucho menos participé en la elección de contralor y personero de Neiva”, declaró el mandatario de la capital huilense.



“Se quiere a través de un complot buscar relacionamiento entre si son amigos o no son”, agregó.



El pronunciamiento de Lara Sánchez se da a raíz de un artículo publicado en El Espectador, en el que se señala la supuesta relación entre el alcalde de Neiva y el empresario Cantillo.



Lea el artículo de el Espectador sobre el escándalo que sacude a Neiva





De acuerdo con el artículo de El Espectador, varios de los aportantes a la campaña del actual alcalde de Neiva, o algunos familiares, se han visto beneficiados con millonarios contratos por parte de su administración.



Frente a estas afirmaciones, Lara Sánchez dijo que varias personas mencionadas en el artículo trabajan en la Alcaldía desde administraciones anteriores y por su buen desempeño continúan en el cargo. Este sería el caso de Tulia Cantillo hermana de René Cantillo y quien es la encargada del programa de atención al habitante de la calle desde la administración del alcalde Pedro Suárez.



Conozca más: Alcalde de Neiva admitió que acusado de pagar plata a concejales ayudó en su campaña

“Aquí trabaja la persona que demuestra, que si la conozco o no la conozco esos son temas que no son importantes a la hora de ver su trabajo. Ante cualquier investigación estas personas cumplen con sus funciones”, afirmó el alcalde de Neiva.



Por último, Lara Sánchez aseguró que no es cierto que para el ingreso de las personas al despacho haya restricciones, ni mucho menos que se haya impedido el ingreso de celulares o que estos dispositivos deban dejarse en la recepción.