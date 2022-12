Alcaldesa regaló limpiabrisas a desempleado y presume en Facebook

Un limpiabrisas fue el obsequió que Belinda Hurtado Marín, Alcaldesa de Ciudad Hidalgo, Michoacán, en México, le regaló a un joven que acudió a ella en busca de una oportunidad laboral.

La mujer publicó la foto en su Facebook con la siguiente descripción: “Apoyando a este joven entusiasta para que pueda seguir trabajando”.

De inmediato las críticas le llovieron a la alcaldesa por no ofrecer un empleo formal, a lo que ella respondió enviando un mensaje en el que decía que “hubiera sido peor no haberle ayudado” puesto que el joven tiene una familia que mantener.

“Amigos les comento que este joven entusiasta me comentó que tenía 2 días sin trabajar porque no tenía para comprar un limpiaparabrisas, y que ya había pedido apoyo en otras partes y se lo negaron, y creo que hubiera sido peor no haberle ayudado, quizás para algunas personas es un mini apoyo, una burla, etc., pero para él, en este momento es su trabajo, lo es todo, porque tiene una familia que mantener. Si compartí esta foto fue por la actitud de este joven, que no se quedó a esperar en su casa mientras le dan un trabajo donde no le pegue el sol y yo considero que cualquier trabajo es digno”, escribió la funcionaria justificando su actitud.

Ante las críticas, la funcionaria pública decidió eliminar la publicación.