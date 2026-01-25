La Alcaldía Municipal de Suárez, en el departamento del Cauca, confirmó la desaparición de Adriana Agredo, contratista de la administración local que brindaba apoyo como reguladora de tránsito y quien además es miembro activo de la Defensa Civil. De acuerdo con la información oficial, la joven fue vista por última vez en la noche del pasado 23 de enero de 2026.

A través de un comunicado de prensa, la administración municipal expresó su rechazo frente a este hecho y manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y allegados de Adriana Agredo, en medio de la incertidumbre que rodea su paradero.

Alcaldía de Suárez, Cauca, reporta desaparición de una de sus contratistas

En el pronunciamiento oficial, la Alcaldía hizo un llamado al respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario, subrayando la obligación de proteger a la población civil en el territorio. Asimismo, solicitó de manera urgente que se adelanten las acciones necesarias para garantizar que Adriana Agredo pueda regresar sana y salva junto a su familia, con plenas garantías para su vida, integridad y derechos fundamentales.

La administración municipal reiteró su disposición para acompañar a los familiares en este proceso y colaborar con las autoridades competentes en las labores de búsqueda, con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de la joven lo más pronto posible.