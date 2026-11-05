Alerta entre productores de papa, cebolla y fruta por mayor IVA en la reforma tributaria

La reforma tributaria genera preocupación entre los productores agropecuarios por el aumento del IVA que tendrían que asumir en los insumos utilizados para cultivar alimentos como papa, cebolla, tomate y arroz. Según advirtió Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el cambio podría elevar los costos de producción y afectar especialmente a los pequeños agricultores.

En declaraciones a Blu Radio, Bedoya explicó que, aunque algunos alimentos conservarían su condición de excluidos del IVA, los insumos necesarios para producirlos pasarían de tener una tarifa del 0 % a una del 19 %. Esta modificación tendría un impacto directo en la estructura de costos del sector agrícola y podría repercutir en la oferta de alimentos.

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"La mayor preocupación está en productos como la papa, que mantiene su condición de excluida del IVA. Sin embargo, los insumos para producir papa, arroz, tomate, cebolla, lechuga y otros alimentos pasarán de estar excluidos a tener un IVA del 19 %", señaló el presidente de la SAC.

El dirigente gremial advirtió que el impacto sería considerable para los pequeños productores, debido a que elementos fundamentales de su actividad, como las semillas, los fertilizantes, los productos para el control de enfermedades, la asistencia técnica y los seguros agropecuarios, tendrían que asumir el nuevo gravamen.



En el caso específico de la papa, Bedoya indicó que los fertilizantes, la maquinaria y las semillas pueden representar entre el 30 % y el 40 % de los costos de producción. Por esa razón, considera que el aumento del IVA se traduciría en mayores gastos para los agricultores, que tendrían dificultades para absorberlos.

Menor productividad y posible aumento en el precio de los alimentos

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Uno de los principales riesgos que identifica la Sociedad de Agricultores de Colombia es que los productores no tengan capacidad económica para asumir el incremento en los costos de los insumos. En ese escenario, podrían trasladar el mayor gasto al precio final o reducir la cantidad de fertilizantes y otros productos utilizados en los cultivos.

"Si compra menos fertilizante, tendrá una menor productividad y, si produce menos, también habrá una menor oferta de su producto", explicó Bedoya. Esta situación podría afectar la disponibilidad de alimentos en el mercado y generar presiones sobre los precios que pagan los consumidores.

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El presidente de la SAC también llamó la atención sobre los tiempos financieros de la actividad agrícola, particularmente en cultivos como la papa. Según explicó, los agricultores deben asumir el pago del IVA cuando compran los insumos, pero reciben los ingresos de sus cosechas varios meses después.

"El productor tendrá que pagar un IVA del 19 % por el fertilizante, que le cobra el almacén de agroinsumos y que, además, generalmente le financia. Luego aplica el fertilizante al suelo, espera cuatro meses para producir la papa y necesita otros 20 días para sacarla. Sin embargo, desde el comienzo tuvo que asumir un sobrecosto en la mayoría de sus insumos", detalló.

Productores de frutas también enfrentarían cambios en el IVA

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La preocupación del sector agropecuario también se extiende a los productores de frutas, quienes, de acuerdo con Bedoya, tendrían que asumir el IVA del 19 % tanto en los insumos como en la comercialización de sus productos. Esto podría representar un incremento en los precios para los consumidores.

"El tercer escenario es el de los productores de frutas. Esos productos van a tener ahora un IVA del 19 %, al igual que sus insumos. Esto significa que al consumidor le llegará un producto más costoso", advirtió el dirigente gremial.

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A este panorama se suma la dificultad de implementar la facturación electrónica en las zonas rurales y en los canales tradicionales de comercialización. Bedoya señaló que buena parte de las frutas se vende en plazas de mercado y mediante pequeños comerciantes que utilizan carritos en las calles, donde no siempre existen las condiciones para cumplir con este requisito.

El presidente de la SAC advirtió que la falta de cobertura de los sistemas de facturación electrónica en el campo podría convertirse en un obstáculo adicional para los pequeños productores, que tendrían que adaptarse a las nuevas obligaciones tributarias.

Pollo, huevo y cerdo tendrían un impacto diferente

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Bedoya también diferenció la situación de los productores de pollo, huevo y cerdo, alimentos que conservarían su condición de exentos de IVA. En estos casos, el impacto estaría principalmente relacionado con el flujo de caja, debido a que los insumos que representan cerca del 75 % de los costos de producción pasarían de tener un IVA del 5 % al 19 %.

Según explicó, aunque este cambio no necesariamente se traduciría en un mayor costo para la canasta familiar por esa vía, sí obligaría a los productores a disponer de más recursos para financiar sus operaciones.

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En cuanto a los derivados lácteos, el dirigente gremial advirtió sobre el tratamiento tributario del queso fresco, que pasaría a tener un IVA del 19 %, mientras que la leche y la nata conservarían su condición de exentas. A su juicio, este cambio representaría un mayor costo para los consumidores de ese producto.

SAC pide revisar los cambios tributarios con el Gobierno y el Congreso

Frente a este panorama, la Sociedad de Agricultores de Colombia planteó la necesidad de revisar el tratamiento tributario de los alimentos excluidos del IVA y de los insumos utilizados para producirlos. La propuesta del gremio es conservar las condiciones actuales para productos como la papa y el arroz.

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"Una de las alternativas es que, para los productos excluidos del IVA, se mantenga lo que existe actualmente: que los insumos para producirlos sigan excluidos del impuesto y que esos alimentos también conserven esa condición", manifestó Bedoya.

Finalmente, el presidente de la SAC pidió que el Gobierno y el Congreso de la República tengan en cuenta los posibles efectos de la reforma tributaria sobre los costos de producción y la disponibilidad de alimentos. El gremio considera que la discusión debe contemplar no solamente el impacto en los precios al consumidor, sino también las condiciones económicas de los pequeños productores del campo.