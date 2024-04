Alerta por drones de disidencias de las Farc: el Ejército ya estudia como contrarrestar ataques

Las disidencias de las FARC están utilizando drones con fines bélicos y, al respecto, el coronel Leonardo Cárdenas, jefe del Centro de Explosivos del Ejército Nacional, reveló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que hasta el momento no se han encontrado evidencias físicas que respalden esta afirmación. Sin embargo, dijo que hay alerta en las Fuerzas Militares, pues en los últimos días se ha difundidoun video en redes sociales que muestra la presunta utilización de drones por parte de las disidencias.

El coronel Cárdenas explicó que, según información de inteligencia, las disidencias están realizando pruebas y adquiriendo drones comerciales para adaptarlos y utilizarlos como vehículos para transportar artefactos explosivos. Estos drones tienen la capacidad de levantar un peso de aproximadamente 250 gramos, suficiente para transportar una mina antipersonal.

“Tienen que conseguir drones que puedan tener la capacidad de levantar 250 gramos mínimos, que es lo que compone mínimo una mina antipersonal. Entonces eso es lo que ellos están tratando de organizar y verificar para hacer pruebas y realmente si les funciona o no. Pero pues hasta el momento, como les informo a ustedes, no hemos tenido ningún evento hacia la fuerza pública. No hemos podido lograr tener material para poderlo estudiar, simplemente lo que se ha observado ahí por los videos y lo que se consigue también en algunos medios. También videos que se consiguen en en algunas campamentos”, dijo.

El coronel Cárdenas también mencionó que el Ejército están estudiando diferentes métodos para contrarrestar esta amenaza. Entre las medidas analizadas se encuentran el uso de láseres de alta potencia, con base a la experiencia que tienen otros países.

“En este momento ya en el Ejército estamos haciendo la investigación para poder contrarrestar estos artefactos o estos drones, estos sistemas aéreos no tripulados. Estamos verificando y mirando en la parte técnica qué podemos emplear para poder disuadirlos. Hay varios elementos en nivel internacional que podemos emplear. Por ejemplo, hay láseres de alta potencia y red de captura de los mismos drones. Hay GPS que generan falsas, falsas coordenadas y hay también, obviamente, para nivel unidad como tal. O sea, un sitio fijo, también radares. Estamos viendo y analizando todo esto para poder contrarrestar hasta el momento de esta situación”, puntualizó el oficial.

En cuanto al alcance de la explosión de los artefactos en caso de detonación, se estima que puede causar daños en un radio de aproximadamente 30 metros, lo que implicaría un alto riesgo para las personas que se encuentren dentro de esa zona.

Este es el video sobre dones que circulan en redes sociales