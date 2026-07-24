Alerta por El Niño crece en Colombia: aquí recomendaciones que no debe pasar por alto

Colombia enfrenta un escenario de vigilancia climática ante la alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño se consolide durante el segundo semestre del año. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la posibilidad supera el 90 %, una condición que podría traducirse en temperaturas más altas, disminución de las lluvias y un aumento del riesgo de incendios forestales y de presión sobre las fuentes hídricas en varias regiones del país.

La advertencia ha llevado a las autoridades ambientales a insistir en la preparación más que en la preocupación. El llamado se centra en adoptar medidas preventivas desde los hogares, las comunidades y los sectores productivos para reducir los efectos que podría generar un periodo prolongado de condiciones secas.

El Ideam ha explicado que El Niño hace parte del ciclo climático natural conocido como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Ese cambio modifica los patrones de circulación atmosférica y, en el caso de Colombia, suele asociarse con una reducción de las precipitaciones en amplias zonas del territorio y un incremento de las temperaturas. Su fase opuesta es La Niña, que generalmente favorece lluvias por encima de los promedios históricos.

Además de las proyecciones nacionales, organismos internacionales de monitoreo climático han señalado que este evento podría alcanzar una intensidad importante. Algunos expertos utilizan de manera coloquial el término "súper El Niño" para describir episodios excepcionalmente fuertes, aunque no corresponde a una categoría oficial. Históricamente, los eventos más intensos han tenido repercusiones sobre la disponibilidad de agua, la producción agrícola, la generación de energía y los ecosistemas.



Ante este panorama, las recomendaciones apuntan a fortalecer la cultura de prevención. Ahorrar agua, utilizar de forma eficiente la energía, evitar las quemas y proteger las fuentes hídricas son algunas de las acciones promovidas por las autoridades para disminuir la presión sobre los recursos naturales en caso de que las condiciones secas se prolonguen.

Una campaña desarrollada por Blu Radio en alianza con Wero que busca precisamente reforzar ese mensaje de preparación. La iniciativa promueve acciones cotidianas enfocadas en el cuidado del agua, la protección del entorno y el uso responsable de los recursos, recordando que la adaptación al clima también depende de decisiones individuales que contribuyen a enfrentar los desafíos asociados a la variabilidad climática.