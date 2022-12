Alfonso Prada no será separado de su cargo por denuncias sobre el Sena: MinTrabajo

El Gobierno, por intermedio del presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, declaró insubsistente a la directora del Sena, María Andrea Nieto.



La decisión se dio luego de que la funcionaria denunciara irregularidades en esa entidad, a través de los medios de comunicación, que enlodan al secretario general de Presidencia, Alfonso Prada.



Este jueves, la ministra Restrepo manifestó que, pese a las denuncias, Prada continuará en el cargo.



“La doctora Nieto perdió la confianza del Gobierno nacional al no recurrir a los canales institucionales para señalar cualquier dificultad, problema o molestia que hubiese identificado en el ejercicio de sus responsabilidades", explicó Restrepo.



Según la jefe de la cartera de Trabajo, a pesar de que Nieto fue citada en dos ocasiones a la Casa de Nariño para hablar con el secretario general de la Presidencia no asistió.



Aseguró que Nieto tampoco buscó al Ministerio de Trabajo por lo que se agotaron los canales.



“No ha habido ningún tipo de presión”, señaló Restrepo.



Mientas tanto, Nieto manifestó que su situación al frente de la entidad, a raíz de sus denuncias, se volvió insostenible.



“La declaración de insubsistencia es consecuencia de las denuncias sobre un desorden administrativo muy importante, que mal contados, lleva 800 mil millones de pesos en contratos de obras de infraestructura, de manejo de tecnología y que poco a poco se volvió insostenible”, expresó en entrevista con BLU Radio.



Agregó que, ante esto, hubo muchas personas, entre ellos el director jurídico de la entidad, que trabajó con Prada, que estaban interesadas en que ella no encontrara las inconsistencias.



