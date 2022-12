Alfredo Ramos llama “bandida” a Claudia López y desata pelea entre los congresistas

La historia empezó cuando el senador Alfredo Ramos se declaró impedido para votar el proyecto de sometimiento de las bacrim argumentando que tiene un “pariente en primer grado inmerso en un proceso penal”.

De inmediato la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, puso el siguiente trino:

Publicidad

“Senador del CDemocratico Alfredo Ramos Maya se declara impedido para votar el proyecto de sometimiento de las Bacrim porque un familiar (su padre Alfredo Ramos Botero) está investigado. Es decir que acepta que su padre perteneció o pertenece a una Bacrim...Qué bonita familia”.

Vea también Si no fuera por mi marido, me dedicaría a echarle los perros a Claudia López: Paola Ochoa



Senador del CDemocratico Alfredo Ramos Maya se declara impedido para votar el proyecto de sometimiento de las Bacrim porque un familiar (su padre Alfredo Ramos Botero) está investigado. Es decir que acepta que su padre perteneció o pertenece a una Bacrim...Qué bonita familia... — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 20, 2018

Publicidad

Horas después, durante la plenaria del Senado, Ramos acusó a López de injuria y calumnia.

“La senadora corrupta no puede hablar de lucha contra la corrupción cuando tiene tanto que decirle al país, se roba el salario y se quiere beneficiar quitándose procesos penales de encima, bandida”, le dijo.

Publicidad

La congresista, en una réplica, lo acusó de insultarla fuera de micrófonos.

“Lo que no le puedo aceptar senador es su grosería, su falta de hombría, esperó a que se apagara el micrófono para después, con el micrófono apagado, voltearse y decirme que soy una hija de puta, no senador, no soy hija de puta, soy hija de una maestra a mucho honor”, le contestó.

Y recordó que fue ella quien denunció a su padre, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, por presuntos vínculos con paramilitares.

“Y espero que la justicia lo ponga tras las rejas”, dijo.

Publicidad