Algo grande está fallando en la justicia: Duque sobre caso Uribe

El presidente Iván Duque salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe, nuevamente, asegurando que no ha interferido en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, sino que ha reflexionado sobre los contrastes de sus decisiones.

Indicó que hacer estas reflexiones no es interferir en el poder.

“Esos contrastes son importantes plantearlos porque muestran que algo está fallando y es algo grande que está fallando. Cuántos aforados no estarán en investigación y frente a cuántos aforados en investigación nunca se ha tomado una medida de esta naturaleza”, dijo en entrevista con Roberto Pombo, director de El Tiempo.

El contraste para el presidente Duque radica en que hoy el país está ante “un doble rasero” que describió de la siguiente manera: por un lado, los exguerilleros de las Farc están en el Congreso cuando fueron condenados por delitos de lesa humanidad y se pueden defender en libertad cuando tienen una trayectoria criminal probada. Resaltó que fuera de eso tienen la garantía de que si dicen la verdad no irán a la cárcel; y en el otro lado, está el expresidente Álvaro Uribe que, dijo el primer mandatario, ha servido al país y no puede defenderse en libertad.

“No estoy atacando a una Corte, a un juez. En esto debemos todos quitarnos hipocresías porque yo he escuchado a muchos de los que hoy critican cuando yo hago estas reflexiones, pero cuando hay decisiones judiciales que a ellos no les gustan ahí sí levantan la voz, con la antorcha, e inclusive invitan a la reacción ciudadana. Entonces en esto no puede haber doble rasero”, afirmó el presidente.

