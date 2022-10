“Alias ‘Guacho’ va a caer, y si pone resistencia será dado de baja”: Santos

El presidente Juan Manuel Santos insistió en que el asesinato de los periodistas del diario El Comercio de Ecuador fue un ataque terrorista y “un golpe muy duro a la libertad de prensa”.

El pronunciamiento lo hizo durante la clausura de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa en Medellín.

Publicidad

Santos le dio un ultimátum a alias ‘Guacho’, el disidente de las Farc responsable del crimen.

“Este individuo, responsable de esos asesinatos, va a caer. Él está en una lista que tenemos de objetivos de alto valor y estos criminales vivos no están o están en la cárcel. Y este alias ‘Guacho’ va a caer tarde o temprano, se lo dije ayer al presidente Lenín Moreno”, señaló.

El mandatario de los colombianos agregó: “Y si pone resistencia será dado de baja”, agregó.

En contexto, recordó que este hombre no se desmovilizó del frente Daniel Aldana de las Farc y quedó al servicio de los narcotraficantes, quienes tienen una extensa presencia en Tumaco desde hace más de 30 años.

Publicidad

A propósito del flagelo del secuestro, confirmó que este año se han registrado ocho, lo que representa una disminución cercana al 70% comparado con 2017.

Negociación con las Farc sobre narcotráfico

Publicidad

Por otro lado, Santos recordó la negociación que se hizo con las Farc sobre el punto del narcotráfico y dijo que cuando faltaban diez días para su reelección, recibió una llamada del entonces jefe del equipo negociador Humberto de la Calle, quien le expresó los desacuerdos de la guerrilla con el punto de drogas.

“Me dijo que las Farc insisten en que no son narcotraficantes, no pueden aceptar lo que les estamos pidiendo, ni que digan expresamente que cortan todo vínculo con el narcotráfico y que ayudan con los campesinos que han venido manipulándolo a que hagan sustitución voluntaria”, reseñó.

El mandatario agregó que le dio la instrucción al jefe negociador de decirles que si no aceptaban no había acuerdo.

Vea aquí: Carteles mexicanos estarían apoyando a alias ‘Guacho’, revela Ecuador

Publicidad

“Esa noche se rompió el acuerdo, eso nunca se supo, se levantaron de la mesa. Me comunicaron que ya no iba a haber acuerdo, eso duró más o menos 48 horas, finalmente aceptaron y hoy están cumpliendo. Y los que no están cumpliendo, ahí está el episodio de uno de los antiguos miembros del secretariado traficando droga, si es culpable se extradita”, puntualizó.