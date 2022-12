¿Alias 'Macaco' a la JEP? El exjefe paramilitar pide pista en el tribunal

El exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, más conocido como alias ‘Macaco’, le envió una solicitud de sometimiento al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición de la JEP. Es decir, ‘Macaco’ quiere entrar a la JEP para que los delitos por los que se le acusa en la justicia ordinaria sean juzgados en la justicia transicional.

En la carta del pasado 23 de julio, con firma y huella, el exjefe paramilitar dice que ha regresado a Colombia "para trabajar por la verdad plena, la reconciliación y la paz", y que su solicitud para ingresar al Tribunal de Justicia y Paz fue motivada con el fin de ayudar a sanar las heridas que ha dejado la guerra en el país.

"En el pasado causé mucho dolor y sufrimiento a las víctimas. Soy consciente que no me alcanzará la vida para solicitar de ellas que me concedan el perdón y darles las explicaciones necesarias para aliviar su sufrimiento. En efecto, regresé con un compromiso inamovible con la promoción de la reconciliación y la paz entre todos los colombianos, reparar a las víctimas, comparecer ante la Comisión de la Verdad y la Justicia Transicional y cooperar con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas", afirma 'Macaco' en la misiva.

Frente a esta solicitud, el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, confirmó que ya fue recibida y están abiertos a escucharlo: “Nosotros estamos abiertos a estas cosas y ya recibimos comunicación de Macaco diciéndonos que quiere contribuir con la verdad al proceso de esclarecimiento”.

Por otro lado, De Roux confirmó que alias 'El Alemán' y otros exjefes paramilitares también pasaron de forma escrita a la Comisión de la Verdad su solicitud para ser escuchados, proceso que también podrán llevar a cabo ante esta instancia.

Sin embargo, la solicitud de ‘Macaco’ para ingresar a la JEP deberá pasar un proceso de revisión entre los magistrados que antes, deben recibir una solicitud formal con la documentación requerida para empezar el trámite de estudio.