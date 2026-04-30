Alias ‘Yako’ sigue en la JEP, pese a mención de ‘El Viejo’ en plan de atentado contra Miguel Uribe

Han pasado 80 días desde que la Fiscalía interrogó a Simeon Perez, alias 'El Viejo', quien mencionó a Kendry Téllez, conocido como alias 'Yako', como la persona que habría coordinado la reunión con 'El Zarco Aldinever' para planear el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

A pesar de estos señalamientos, alias 'Yako' aún no ha sido expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz y continúa con los beneficios que le otorga esa jurisdicción, como por ejemplo, Amnistía de iure por fabricación, tráfico y porte de armas, que le otorgó el beneficio de libertad condicionada en 2018.

Es importante recordar que el pasado 8 de abril de 2026 la JEP abrió un incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad en su contra. En esa decisión, la Sala de Amnistía o Indulto ordenó la recolección de pruebas y dio un plazo de cinco días hábiles a las partes involucradas, incluido el solicitante, su defensa y el Ministerio Público, para aportar información relevante en el caso.

Según la respuesta oficial de la JEP a Blu Radio, el 29 de abril ingresó al despacho un informe con las respuestas de varias entidades, entre ellas la Procuraduría, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la Contraloría y dependencias de la Fiscalía General.



Sin embargo, señalan que no hubo respuesta por parte del Ministerio de Defensa, al que se le había solicitado información para establecer si Téllez ha tenido vínculos recientes con grupos armados organizados después de 2016. Señalan que tampoco se recibieron observaciones del Ministerio Público ni de la defensa del compareciente frente a las pruebas del proceso.

La JEP aseguró que continuará evaluando la información recopilada para determinar si alias 'Yako' incumplió las condiciones del sistema, lo que eventualmente podría llevar a su expulsión.