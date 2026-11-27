El excanciller Álvaro Leyva le envió una nueva carta al expresidente Gustavo Petro con varias acusaciones. Primero, Leyva dice que habló con la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, y que ella le habría dicho que todas las acusaciones de Leyva en sus cartas contra Petro ella las había visto cuando estuvo en el Gobierno.

En el mismo sentido, Leyva se refirió a las recientes revelaciones que se han hecho sobre la presunta entrega de contratos en el gobierno anterior a cambio de favores sexuales.

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"Le pregunto: ¿Será que convertir las oficinas y residencia presidencial de un Jefe de Estado en un prostíbulo por la misma cabeza de la nación –usted en su momento Gustavo-, puede escapar los registros públicos?", dijo Leyva.

En una nueva carta de 15 páginas Álvaro Leyva se va de nuevo en contra del presidente Gustavo Petro. Foto: Senado.

En el mismo sentido el excanciller dijo que el expresidente Gustavo Petro tiene un "consumo permanente de sustancias psicoactivas". Además mencionó, supuestamente, un ejemplo sobre este tema.



"Ejemplo: Recuerde que en un momento dado hasta las paredes del despacho de la gobernadora de la Guajira lloraron. Permítame decirle que la metáfora acá empleada no minimiza su autoría de la porquería entonces sucedida. ¡Antes le ha aguantado el cuerpo Gustavo! ¿Y que tal la catarata de la permisiva e ininterrumpida repulsiva corrupción a su orden del día y a la orden del día de cercanos suyos?", agregó Leyva.

Expresidente Gustavo Petro. Foto Presidencia de Colombia.

En el documento también cuestiona al expresidente Petro por decir que Abelardo De La Espriella es un presidente ilegítimo, el excanciller asegura que de esta manera el exmandatario busca desviar la atención sobre las revelaciones que se han hecho de presuntos casos de corrupción en su gobierno.

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"Bájese de esa nube hombre. Si no, terminará subsumiendo responsabilidades por hechos dolorosos que vienen aconteciendo a diario en la nación entera. Aterrice Gustavo. Averigüe más bien como van las causas penales contra usted en los Estados Unidos y qué habrá de sucederle acá en su tierra. Sin duda, va a terminar en una penitenciaría. Culpa suya porque todo se lo buscó usted solito", le dice Leyva a Petro.