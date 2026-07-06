Excanciller Leyva comparte con líderes americanos carta que cuestiona relato de fraude electoral

El excanciller Álvaro Leyva publicó una nueva carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que lanzó fuertes cuestionamientos sobre el proceso de empalme, acusándolo de construir un supuesto relato de fraude electoral, obstaculizar el empalme con el gobierno entrante y utilizar las facultades para realizar nuevos nombramientos en la Cancillería para favorecer a personas cercanas a su administración.

En el documento, Leyva aseguró que no esperaba volver a dirigirse públicamente al mandatario, pero sostuvo que las circunstancias lo obligaron a hacerlo. “Después de haberle dirigido a usted tres cartas ampliamente divulgadas, no pensé que tendría que volver a recurrir a este medio para expresar lo que a continuación le expongo”, escribió. Además, afirmó que durante su paso por la Cancillería conoció situaciones que, en su criterio, afectaban la dignidad del cargo presidencial y la imagen internacional del país.

El exministro reiteró que, desde meses atrás, advirtió que el presidente estaría construyendo “un relato de una supuesta manipulación electoral” con el propósito, según él, de desconocer unos resultados que le serían desfavorables. “Abelardo De La Espriella será el próximo presidente y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no”, recordó sobre una comunicación anterior, para luego afirmar que, aunque Petro reconoce públicamente el resultado electoral, “de dientes para afuera acepta que De La Espriella ganó las elecciones, pero entorpece el proceso de empalme”. Añadió que el mandatario estaría aprovechando el final de su administración para “insertar en la burocracia nacional gente enemiga del nuevo gobierno”, situación que calificó como “Petro en estado puro”.

Uno de los principales cuestionamientos de Leyva se dirigió a los recientes nombramientos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según indicó, el pasado 25 de junio se realizaron al menos 139 designaciones y sostuvo que “la mayoría de los nombramientos corresponde a fichas suyas. Un verdadero escándalo”. Si bien reconoció que la carrera diplomática tiene reglas propias de rotación, aseguró que el argumento de gobernar hasta el último día no puede justificar decisiones que, a su juicio, comprometen la transición.



Alvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia de la República

En la carta, el excanciller afirmó que una transición presidencial debe estar sustentada en la “lealtad democrática y, sobre todo, control constitucional”. En ese sentido, manifestó que “la legitimidad moral, política y constitucional recae en el nuevo presidente”, y cuestionó que el Gobierno continúe utilizando sus competencias de nominación. También sostuvo que, aunque formalmente la Cancillería conserva esas atribuciones, “la manera en que las está usando, por orden suya, es inconstitucional”, al considerar que ello afecta el mandato otorgado por los ciudadanos al presidente electo.

Leyva también advirtió sobre eventuales repercusiones internacionales derivadas de esas decisiones. En su comunicación afirmó que los Estados receptores aceptan representantes diplomáticos bajo el entendido de que responden a los intereses del Estado colombiano y no a “artimañas opacas de un presidente desprestigiado en retirada”. Asimismo, lanzó nuevas críticas personales contra el mandatario al señalar: “Qué vergüenza: usted sigue empeñado en afectar la imagen internacional del país”, y agregó que remitirá copias de la carta “al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a mandatarios de múltiples países y a algunos congresistas americanos amigos”.

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El excanciller hizo un llamado a distintos organismos para que intervengan frente a lo que considera actuaciones irregulares del Gobierno saliente. “Por lo anterior, me permito informarle que de esta carta estoy remitiendo copias al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a mandatarios de múltiples países con quienes tengo las mejores relaciones personales y a algunos congresistas americanos amigos, que desde hace rato toman nota de sus jugarretas dolosas y sus desmanes al frente del poder. Todos sabrán que, una vez más, usted busca atentar contra el mandato popular del nuevo presidente, afectando con ello la democracia”.

También solicitó a la Procuraduría ejercer funciones preventivas, a la Contraloría vigilar el uso de recursos públicos por las primas de instalación derivadas de los nombramientos diplomáticos y a la Fiscalía evaluar si el ejercicio de las facultades de nominación “podría ser constitutivo de delitos”. Asimismo, convocó a la comunidad internacional y a los ciudadanos a defender, mediante mecanismos judiciales, “el derecho al sufragio, la elección y sus efectos”. La carta concluye con un mensaje directo al jefe de Estado: “El presidente de Colombia se llama Abelardo De La Espriella. Así que haga las maletas, de pronto incluso para un largo viaje. Y absténgase de seguirle haciendo daño al país”.