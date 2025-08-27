AmCham por tensiones entre EEUU y Venezuela: “Está en juego el interés de los colombianos”

En medio de la inminente llegada de los buques norteamericanos al mar Caribe, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, envió un mensaje de calma al Gobierno nacional.

Según argumenta la ejecutiva, es necesario preservar las relaciones con Estados Unidos, antes que adentrarse en escándalos o tensiones que estén relacionadas con el régimen de Maduro.

Para Lacouture, “Colombia no debe entrar en la discusión sobre el Cartel de los Soles ni tomar partido por un régimen ilegítimo dictatorial que el mundo entero rechaza”.

Por el contrario, es obligación de la Nación mantener el beneficio bilateral que ofrecen los Estados Unidos en materia de apoyo en la lucha contra el narcotráfico, acceso a oportunidades comerciales e inversión que genera empleo y desarrollo para el país.

“En las próximas semanas se definirá un hito importante, clave que determinará si continuamos o no con esos apoyos y esa cooperación. Este debe ser el foco, porque lo que está en juego son los intereses de los colombianos, defendernos de un flagelo común que afecta a nuestra seguridad y bienestar, y preservar recursos vitales para acompañar las acciones que puede desarrollar Colombia”, afirmó Lacouture en sus redes sociales.

🇨🇴Colombia no debe entrar en la discusión sobre el Cartel de los Soles ni tomar partido por un régimen ilegítimo dictatorial que el mundo entero rechaza.#Colombia debe preservar las buenas relaciones con Estados Unidos que han sido un asunto de interés nacional porque de ellas… pic.twitter.com/ZcJGDpuvrB — Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) August 27, 2025

Cabe recordar que la presencia de una fuerza naval estadounidense en el mar Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela, trajo consigo las recientes tensiones con el régimen de Nicolás Maduro.

Publicidad

La medida incluye una Marine Air Ground Task Force con aproximadamente 4.000 marines, tres destructores capaces de lanzar cerca de 96 misiles cada uno, un submarino y otros buques de apoyo.

Desde Venezuela aseguraron que patrullarán con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales.

Las autoridades de ese país informaron que movilizarán más de 15.000 uniformados a la frontera con Colombia también para operaciones antidrogas, a la par que el régimen calificó de "escalada de acciones hostiles" la medida de los estadounidenses.

Publicidad

Desde el Gobierno de Donald Trump se mantienen en que ejecutarán sus operaciones militares contra el tráfico internacional, teniendo como objetivo el Cártel de los Soles, sin hacer alusión a invadir el territorio venezolano.

Curiosamente, el despliegue de los marines coincide con la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro.