Analistas coinciden en crecimiento de economía entre 3 y 3,6%: BanRepública

El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que al Emisor no se le “fue la mano en pesimismo” en cifra proyectada de crecimiento económico para Colombia en 2015, como lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos.



Según Uribe, es una cifra promedio que enmarca la estimación de analistas. (Lea también: Es un hecho que clase media en Colombia ha aumentado: gerente de BanRepública )



“Los analistas internacionales y nacionales mantienen un rango entre 3,0 y 3,6 por ciento”, agregó.



Sin embargo, el gerente del Emisor advirtió que “unos miembros de la junta consideran que la economía va a crecer 3,6 por ciento o algo más, otros miembros que lo ven más cerca del 3 por ciento”, por lo que la cifra no es exacta sino una estimación basada en análisis. (Lea también: Más del 50 % de colombianos están en clase media: Santos destaca cifra del BID )



“Sabemos muy bien que el futuro es incierto y existe incertidumbre en cualquier pronóstico que se haga (…) Hay incertidumbre sobre muchas variables, entre ellas el precio del petróleo que en los últimos días ha mostrado un incremento. También hay incertidumbre sobre la reserva federal y por ejemplo, el comportamiento interno de la economía”, agregó.



Finalmente, el gerente del Banco de la República advirtió que si Colombia presenta un crecimiento de su economía del 3,2 por ciento, no sería pesimista, pues “de darse ese crecimiento, entre los países de la región sería el segundo país o eventualmente el primero con más crecimiento”.