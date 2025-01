Andrés Pastrana y otros expresidentes acompañarán a Edmundo González a Venezuela

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, confirmó a Blu Radio que junto con el equipo IDEA, 9 expresidentes de Latinoamérica van a acompañar a Edmundo González a Venezuela como un símbolo de lucha a favor de la democracia. Confirma que el próximo 8 de enero, tendrán el primer encuentro en Panamá. Posteriormente, asegura, que están coordinando con el equipo de Edmundo González para trasladarse a Venezuela.

"El grupo Idea es el grupo de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, somos más o 33 expresidentes que hemos venido luchando por la defensa de la libertad, de la democracia, no solamente en Venezuela sino en toda la región. La idea es que en este momento nueve expresidentes están listos a estar con el presidente. Estaremos con el presidente Edmundo González en Panamá el próximo 8 de enero por gentil invitación del presidente Molinos de Panamá y por el canciller Javier Martínez Hacha", afirmó el expresidente Pastrana a Blu Radio.

Y agregó que se van a hacer presentes cancilleres de varios países de América Latina: "Tengo entendido que varios de ellos van a estar acompañando también al canciller de Panamá con Edmundo González. Posteriormente nos desplazaremos a República Dominicana, donde estaremos con el presidente Luis Abinader, con su canciller y lo que aspiramos es que el 10 podamos", dijo el exmandatario.

Entre los nueve expresidentes se encuentran: el expresidente Calderón, de México; el expresidente Pérez Valladares, de Panamá; la expresidenta Moscoso, de Panamá; el expresidente Quiroga, de Bolivia; la expresidenta Laura Chinchilla, de Costa Rica; entre otros. Además, Pastrana afirmó que desde hace diez años está en esta lucha con Venezuela y fue precisamente en Panamá donde por primera vez se hicieron presentes en la Cumbre de las Américas como grupo para defender la libertad y la democracia en nuestra región.

Respecto a la pregunta de cómo ve la posición de Gustavo Petro frente a este tema, el expresidente Andrés Pastrana se refirió a un trino que puso hace poco: "En otro tuit también le dije al canciller Murillo, porque él dice que por razones técnicas la diplomacia es una. En la diplomacia, no hay tecnicismos, en la diplomacia y ya lo he reiterado yo, si el canciller Murillo no coincide con el presidente Petro, como al parecer fue lo que quiso expresar en alguna reunión, pues que renuncie, pero no lo va a hacer. Entonces aquí lo que queda clarísimamente, es que reitero, que si algo le queda de demócrata a Petro, si algo le queda, pues no puede ir ni él ni enviar una representación oficial a la posesión del presidente Maduro, sino al presidente electo, que es edmundo González".