Animales no tienen los mismos derechos que seres humanos: Corte Constitucional

La Corte Constitucional determinó este jueves que los animales no tienen los mismos derechos que los seres humanos. La decisión se da tras estudiar el caso de 'Chucho’, un oso de anteojos que permanecerá en cautiverio en un zoológico de Barranquilla.

A 'Chucho’ le concedieron un habeas corpus, una figura que se aplica a personas que han sido encarceladas, por ejemplo, de manera injusta y que les permite recuperar su libertad.

Publicidad

La votación en la sala plena fue de siete votos contra dos. Esta decisión es clave porque involucra al resto de los animales en el país. La corte recibió un concepto que pedía no trasladarlo pues a sus 23 años, si se sacaba de Barranquilla, se exponía y se arriesgaba su vida.

Lea también: El caso del oso Chucho

De hecho, a Barranquilla llegó trasladado desde la reserva de Río Blanco, en Caldas, donde estuvo casi 20 años en cautiverio.

En su momento, la Corte Suprema falló la tutela que presentó la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, en la que le pidió a la justicia que negara el habeas corpus concedido al oso 'Chucho’, figura jurídica por medio de la cual, se había ordenado el regreso del animal a la Reserva Río Blanco de Manizales donde había permanecido por varios años.

Publicidad

El caso llegó a manos de la Corte Constitucional que finalmente decidió que los animales no tienen los mismos derechos que las personas.

Por esa razón, el animal debe seguir en Barranquilla.

Lea también: El oso Chucho permanecerá por ahora en el zoológico de Barranquilla

“Consideramos que el habeas corpus no es el recurso para proteger los derechos del oso 'Chucho’. Tiene que ver este recurso para la detención ilegal de personas. En la Constitución no es posible derivar el derecho a la libertad de los animales. El oso no estuvo detenido ilegalmente”, explicó Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional.

Publicidad

Los magistrados Diana Fajardo y Alberto Rojas salvaron voto, es decir, no estuvieron de acuerdo con la decisión.

En el caso de la magistrada Fajardo, consideraba que se le tenía que conceder la libertad porque un animal es un ser sintiente y que eso era razón suficiente para que fuera trasladado.

¿Qué piensa el Zoológico de Barranquilla?

Las directivas del lugar celebraron esta determinación ya que consideran que, más que un triunfo jurídico, el fallo beneficia al animal porque liberarlo en un hábitat natural o seminatural ponía en riesgo su vida.

Según el jefe de biología del zoológico, Christian Olaciregui, el oso de anteojos ya se encuentra adaptado a su hábitat artificial en Barranquilla, donde su estado de salud es excelente, el calor no es problema y comparte espacio con una hembra de su especie.

Publicidad

De haberlo dejado en libertad podría morir porque no sabe alimentarse ni defenderse por su cuenta, según el zoológico.

"En el caso de 'Chucho', es un individuo que nació en cautiverio hace 25 años y que siempre ha necesitado de cuidados humanos para garantizar su supervivencia", explicó Olaciregui.

Publicidad