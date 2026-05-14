ANT recupera 200 hectáreas en Cáceres tras negativa de exarrendatario a desalojar predio

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelantó la recuperación material de dos predios rurales en Cáceres, Antioquia, que suman más de 200 hectáreas y que ahora serán destinados a comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado en la región. El operativo, desarrollado los días 6 y 7 de mayo en articulación con varias entidades estatales, incluyó procedimientos administrativos, acompañamiento institucional y el retiro de bienes y animales ubicados en uno de los terrenos.

Las propiedades recuperadas corresponden a los predios La Ilusión y Marlengo, ubicados en la vereda El Jardín, corregimiento El Jardín, en jurisdicción del municipio de Cáceres. La Ilusión tiene una extensión de 158 hectáreas, mientras que Marlengo cuenta con cerca de 60 hectáreas. Ambos estaban bajo administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas tras haber sido entregados dentro de procesos de reparación integral relacionados con antiguos jefes paramilitares.

Según la ANT, estos terrenos pasarán ahora a programas de acceso a tierra dirigidos a campesinos sin predios y a familias afectadas por el conflicto armado. El procedimiento contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Personería de Cáceres, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Secretaría de Gobierno municipal y la Comisaría de Familia.

De acuerdo con información oficial, el predio Marlengo estuvo vinculado en el pasado con Hebert Veloza García, conocido con el alias de ‘HH’, antiguo comandante del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En tanto, sobre La Ilusión existen antecedentes relacionados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, otro exjefe paramilitar señalado en investigaciones sobre despojo de tierras y desplazamiento forzado en Antioquia y otras regiones del país.



La ANT explicó que el predio La Ilusión era utilizado para actividades de ganadería de levante por parte de un exarrendatario identificado como Jorman Giraldo Duque. De acuerdo con la entidad, el ocupante pagaba un canon mensual de un millón de pesos al Fondo para la Reparación de las Víctimas por el uso de las 158 hectáreas, contrato que posteriormente fue terminado de manera anticipada.

Durante la diligencia inicial, funcionarios de la Agencia informaron a los trabajadores presentes que el inmueble quedaba bajo administración de la ANT y que debían retirarse los animales y enseres existentes en el lugar. Entre los bienes inventariados se encontraban 332 novillas, un búfalo, tres caballos, tres perros pastor belga y 183 gallinas ponedoras.

El procedimiento incluyó varias conversaciones entre la ANT y Jorman Giraldo Duque, quien llegó desde Medellín para atender la diligencia. La entidad señaló que inicialmente se propuso un plazo de tres días para retirar los semovientes y pertenencias, luego una extensión a cinco días y posteriormente una alternativa de diez días planteada por la Personería Municipal de Cáceres. Sin embargo, no se logró un acuerdo definitivo durante esa jornada.

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Posteriormente, el 7 de mayo, la Agencia Nacional de Tierras retomó la diligencia junto con funcionarios del ICA, la Personería y la Alcaldía de Cáceres. En ese momento, según el reporte oficial, se informó nuevamente al ocupante que la entidad estaba dispuesta a concederle 15 días para retirar los bienes y animales del predio, plazo que había solicitado previamente. Pese a ello, Giraldo Duque manifestó que no abandonaría el terreno.

Ante esa situación, la Agencia Nacional de Tierras aplicó medidas contempladas en el artículo 225 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en el Decreto 1007 de 2022. Como parte del procedimiento, los enseres fueron trasladados a una bodega en Caucasia y se realizó el inventario de los animales presentes en la finca.

La ANT indicó, además, que se concedió un plazo de un mes para reclamar los elementos trasladados y 15 días para retirar los semovientes del predio. La entidad advirtió que, en caso de incumplimiento, los animales podrían ser declarados en abandono conforme a la normativa vigente.

Durante la diligencia también se registraron momentos de tensión. Según el reporte oficial de la Agencia, Jorman Giraldo Duque y algunas personas que lo acompañaban protagonizaron episodios de agresión verbal contra funcionarios y uno de los acompañantes habría intentado agredir físicamente al equipo institucional.

Cinco días después de ejecutarse la recuperación material del predio La Ilusión, la Agencia Nacional de Tierras informó que el exarrendatario comenzó el retiro de semovientes y pertenencias, en cumplimiento de los acuerdos establecidos tras el procedimiento.

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Con esta actuación, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, continúa adelantando acciones legales y en cumplimiento de la Ley para garantizar que la tierra vuelva a manos del campesinado y de quieres realmente la trabajan.