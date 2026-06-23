Apague luces o aliste el bolsillo: así será el programa para evitar un apagón

Tenga mucho cuidado con aires acondicionados, hornos y luces encendidas sin necesidad en los próximos meses porque cada kilovatio desperdiciado será dinero adicional que le van a cobrar en la factura de la electricidad. El riesgo de apagón en Colombia es real y el Gobierno ya tiene listo un programa de respuesta.

Hoy el Gobierno Nacional está reconociendo el riesgo de que Colombia sufra un apagón durante el fenómeno de El Niño, que ya está comenzando, y tiene listo un programa de castigos al desperdicio de electricidad. También habrá un concurso para premiar a quienes más ahorren en los próximos meses. Aquí le contamos cómo funciona.

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¿Cómo va el riesgo de apagón?

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aseguró en un documento de análisis que tiene "elementos suficientes para constatar un riesgo significativo y probabilísticamente respaldado de estrechez energética". El contexto es crítico: el riesgo no solamente tiene que ver con las bajas lluvias sino además con el hecho de que no han entrado en operación los proyectos de generación de energía que se estaban esperando y para completar hay "incertidumbre en el abastecimiento de gas" para las plantas de generación de energía térmica que son el respaldo del sistema.



Vale recordar que el país perdió la autosuficiencia de gas natural desde finales de 2024 y hoy importa casi el 30% de sus necesidades de gas en hogares y comercio, sin contar con la generación de electricidad. Sin embargo, durante el fenómeno de El Niño se espera que la demanda de gas sea aún más alta, lo que está causando grandes preocupaciones en el mercado.

"Colombia y, en especial, el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, debe actuar con anticipación para acelerar proyectos, garantizar combustibles y fortalecer la confiabilidad del sistema antes de que se materialice un fenómeno de El Niño de gran magnitud", aseguró la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez.

Gutiérrez explica que el riesgo no solamente está en la generación de electricidad sino que además hay que responder al desafío de conseguir combustibles para las plantas térmicas, líos en las redes de transmisión, entre otras.

¿Cómo ver en tiempo real el consumo de energía? Foto: referencia, Lexica.art

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¿Cuánto me van a cobrar si consumo más energía en mi casa?

La empresa que le presta el servicio le va a hacer el cálculo de su meta de consumo, que se establece a partir de los registros del último año. Esa será su referencia. Si usted consume más de 10% por encima de ese valor empezará a pagar una tarifa adicional por cada kilovatio extra. Y entre más desperdicie electricidad es peor porque la medida va por tramos y entre más desperdicio, mayor tarifa.

El castigo no será igual para todo el mundo: las tarifas se encarecerán más para los estratos 4, 5 y 6 que para los hogares en estratos 1, 2 y 3. Pero los que más van a pagar sobreprecios son los usuarios industriales o comerciales, a los que les pueden cobrar hasta el doble por kilovatio cuando superen su meta de consumo en un 40%.

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Por ejemplo, un usuario de estrato 3 en Bogotá (que puede estar pagando unos 850 pesos por kWh) con una meta de consumo de 150 kWh podría tener un sobreprecio de 19.125 pesos si llega a consumir 225 kWh.

El programa tiene mecanismos para no castigar a los usuarios que se van de vacaciones o dejan su casa vacía durante un periodo de tiempo y si usted tiene un caso médico que justifique el mayor consumo debe entregar un certificado a la compañía de electricidad.

El programa todavía no ha comenzado a operar pero ya está en comentarios y el gobierno podría implementarlo pronto.

¿Y si ahorro electricidad me dan algo?

Los usuarios ahorradores entrarán en un torneo: literalmente un concurso.

Para participar deben ahorrar más de 10% frente a su meta de consumo y entre más ahorren más posibilidades tienen de recibir un descuento en su factura.

En todo caso el pago para los usuarios ahorradores depende exclusivamente de lo que se cobre a los que desperdician. Si todo el mundo ahorra no hay incentivo.

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¿Todo el mundo va a tener meta de consumo?

Hay usuarios explícitamente excluidos de la medida. Por ejemplo: los que tienen medidores prepago, los que tienen el servicio suspendido, las entidades públicas, los barrios donde no hay medidores y usuarios especiales como puestos y centros de salud, hospitales, clínicas, centros educativos y asistenciales, servicios de emergencia y establecimientos penitenciarios.