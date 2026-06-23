Rodean tropas del Ejército para exigir liberación de cabecilla de disidencias capturado en el Meta

Momentos de tensión se viven en la vereda La Esperanza, zona rural del municipio de La Macarena, Meta, donde un grupo de habitantes mantiene rodeadas a tropas del Ejército luego de la captura de alias ‘Mono Huevo’, integrante de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.

La captura se produjo hacia las 2:00 de la madrugada durante una operación militar. El hombre se movilizaba en una camioneta blindada cuando fue interceptado por las tropas.

Suministrada.

Tras la detención, el Ejército tenía previsto realizar la extracción aérea del capturado mediante un helicóptero. Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron el aterrizaje y la evacuación de la zona. Horas después, hacia las 5:00 de la mañana, el grupo de personas llegó al lugar y rodeó a los uniformados, exigiendo la liberación del detenido.

Alias ‘Mono Huevo’, identificado como Anderson Castro Repiso, de 26 años, es señalado por las autoridades como uno de los principales mandos de la comisión armada de la estructura Ever Castro, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc.



Las autoridades lo ubican como tercero y posteriormente cuarto cabecilla de la comisión armada de esa organización criminal, con una influencia criminal concentrada en las veredas Mansitas, El Diviso, El Tigre y La Estrella, en jurisdicción del municipio de La Uribe, así como en los sectores de El Rubí, La Esperanza y Atlántida, en La Macarena.

Suministrada.

Dentro de su prontuario figuran delitos como un caso de acceso carnal violento contra una menor de 14 años ocurrido en 2017 en La Uribe, Meta. También es señalado de liderar actividades extorsivas contra comerciantes y ganaderos de los municipios de Mesetas y La Uribe, mediante citaciones obligatorias para el cobro de cuotas ilegales.

Los reportes de inteligencia también lo relacionan con acciones de constreñimiento y proselitismo armado sobre la población civil en zonas rurales del Meta, así como con el envío de nuevas exigencias extorsivas durante 2025 a comerciantes de la región.

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Alias ‘Mono Huevo’ recibió entrenamiento básico de guerrillas y cursos de mando en centros de instrucción clandestinos ubicados en el departamento del Caquetá, formación que le permitió ascender dentro de la estructura armada y asumir funciones de coordinación operativa.