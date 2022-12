Aprueban moción de observación en el Congreso contra Humberto de la Calle

El presidente de la Comisión Primera, el senador Carlos Fernando Motoa, manifestó que es un llamado de atención a toda la delegación de paz del Gobierno porque en varias ocasiones se les ha citado y reprogramado su asistencia para que den a conocer en que va el proceso con las Farc.



“Se trata de aplicar las normas que se establecen en el Congreso a unos funcionarios que han sido citados con suficiente anticipación. La Comisión Primera en su totalidad decidió aprobar una moción de obseravcion”, dijo.



“Lo sucedido hoy parece descortés, algo irresponsable que en un debate tan importante como los diálogos de paz no hayan hecho presencia la mayoría de citados. Se decidió cancelar el debate y esperamos que no vuelva a ocurrir esta situación por parte de la decidía de algunos funcionarios de Gobierno”, agregó.





Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo aseguró que esta medida no tiene justificación porque los acuerdos están siendo divulgados y la no presencia de De la Calle es porque estamos en un momento histórico del proceso de paz.



En otras noticias:



-La Policía investiga el presunto secuestro de 11 arroceros por parte del ELN, al parecer en territorio venezolano.

Publicidad

-Un grave accidente de tránsito en Perú dejó como saldo 3 muertos de diferentes nacionalidades y 9 heridos entre los que se encuentran varios colombianos.

-Ante las críticas por los bajos recursos que el gobierno entrega para financiar y apoyar el deporte en el país, el ministro de Hacienda se defendió y aseguro que en los últimos años ha aumentado el presupuesto para apoyar a los deportistas del país.

Publicidad

-Gracias a una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un hombre intenta abusar de una menor de edad en Duitama, Boyacá.

Publicidad

-El alcalde Enrique Peñalosa fue citado a debate en la Cámara de Representantes para entregar cuentas sobre su gestión en materia de seguridad durante los primeros 6 meses de Gobierno.

-Este miércoles más de 15 barrios de la localidad de Ciudad Bolívar no contarán con el servicio de agua debido a una serie obras que mejorarán la capacidad de los tanques en ese sector del sur de la ciudad.

Publicidad

-Varios disturbios se presentaron en la Universidad Pedagógica. Los estudiantes intentaron bloquear la Calle 72. El Esmad hace presencia en el lugar y tiene la situación controlada.