Argentina con urgencias enfrenta a Uruguay en clásico clave por la Copa América

Una Argentina con dudas y un Uruguay sin Luis Suárez pero victorioso en el debut chocan este martes en La Serena (norte) en un clásico con urgencias para los de Lionel Messi, tras su decepcionante arranque en la Copa América de Chile-2015.



El clásico rioplatense se disputará en el estadio La Portada por el Grupo B que completan Jamaica y Paraguay, que el sábado amargó a la albiceleste empatándole 2-2 en el final tras ir perdiendo por dos goles. (Lea también: A Chile no le bastó un gol milenario y empató 3-3 con México )



Uruguay, sin su estrella Luis Suárez suspendido, inició la defensa de su título con un ajustado triunfo 1-0 ante los caribeños que le permite encarar el partido con cierta ventaja, aunque su desempeño haya distado de ser bueno.



Para el equipo de Gerardo Martino el margen es más estrecho luego de la sorpresiva igualdad con los guaraníes, que revivió viejos fantasmas para una selección que lleva 22 años sin ganar un trofeo internacional de prestigio.



"Nuestro objetivo es clasificarnos. Lo decisivo empieza mucho más adelante. Es un clásico, un rival de muchísima categoría, pero no lo vivo como si estuviésemos jugando un cuarto de final o una semifinal ", dijo este lunes Martino a la prensa.



De su lado, el técnico uruguayo Óscar Tabárez afirmó que su equipo enfrenta a la selección "con más potencial" del certamen, y rechazó las críticas contra su estilo de juego asegurando que "defender no es mala palabra". (Lea también: El méxico-argentino Vuoso marca el 3-3 ante Chile )



Argentina es una de las favoritas en Chile-2015 pero de poco sirvió esto en el debut, y ahora se ve las caras con los charrúas que ya la amargaron en la última Copa América en 2011, en la que fue anfitriona.



En esa ocasión, Uruguay se impuso en los penales tras empatar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios, con el agregado de que jugó 75 de ellos con un hombre menos por expulsión de Diego Pérez.



Entre ambas selecciones suman 29 títulos continentales. Uruguay es el máximo ganador de la Copa América con 15 trofeos, seguido con 14 por Argentina.



¿Repetirá once el 'Tata' o revisará su esquema ante Óscar Tabárez? Argentina sufrió mucho en el segundo tiempo contra Paraguay y Martino podría meter mano en el mediocampo con el ingreso de Lucas Biglia por Ever Banega y Pablo Zabaleta por Facundo Roncaglia. (Lea también: Así quedaron los grupos de la Copa América 2015 tras la primera vuelta )



"La tendencia va a ser siempre el riesgo", afirmó el entrenador argentino, explicando que le "da un poco de pena" salir a defender un resultado favorable con los jugadores que tiene.



Será fundamental además lo que haga el astro Messi, que no jugó un mal partido en el debut y marcó un gol de penal, pero falló varias ocasiones claras y se fue con "bronca" del pequeño estadio La Portada.



El arquero Sergio Romero afirmó el domingo que su equipo necesita un triunfo para "agarrar confianza" y estar "más tranquilo", aunque sabe que se las verá con una "selección difícil, no te regala nada".



En un clásico con tanta historia (el primer Uruguay-Argentina data de 1901) a veces poco importa el juego, aunque los charrúas extrañen sin dudas a Suárez, que cumple una suspensión por haber mordido a un rival en Brasil-2014. (Lea también: Bolivia sorprendió y ganó 3-2 a Ecuador en la Copa América )



Uruguay logró quebrar una racha negativa de tres debuts sin triunfos en la Copa América, pero el buen juego quedó en la columna del debe, como admitió Tabárez.



Frente a Argentina, su equipo está preparado para "saber sufrir" y "presionar, jugar con velocidad, con practicidad y tratar de provechar a los buenos definidores" que tiene, como Edinson Cavani.



"Estamos preparados parar hacer un trabajo colectivo de aspirar a limitar el potencia del rival y porqué no, crearle algún problema", concluyó, en referencia al modo de frenar a Messi y el resto de las estrellas albicelestes. (Lea también: En los momentos duros es cuando se ven los verdaderos equipos: James Rodríguez )



Posibles formaciones:



Argentina: Sergio Romero - Facundo Roncaglia o Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Nicolás Otamendi y Marcos Rojo - Lucas Biglia o Ever Banega, Javier Mascherano, Ángel di María y Javier Pastore - Lionel Messi y Sergio Agüero. DT: Gerardo Martino.



Uruguay: Fernando Muslera - Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín, Álvaro Pereira - Carlos Sánchez, Nicolás Lodeiro o Álvaro González, Egidio Arévalo Ríos, Cristian Rodríguez - Edinson Cavani y Diego Rolán. DT: Óscar Tabárez.



Árbitro: Sandro Ricci (Brasil).



AFP