Así amaneció la gramilla de El Campín tras el concierto de Rolling Stones

Esta es la fotografía compartida:

En perfecto estado. Así amaneció la gramilla de El Campín, tras el histórico concierto de @RollingStones pic.twitter.com/wVNIcqUXjr — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) March 11, 2016

The Rolling Stones en su primera visita al país arrancaron un contundente "Olé" de las gargantas de unos aficionados para quienes conocer el programa repetido durante décadas no es óbice para sentirse en una noche épica. (Lea también: Juanes cantó junto a Mick Jagger en concierto de los Rolling Stones en Bogotá )

Desde el minuto uno, esos aficionados saltaron, gritaron, bailaron e incluso lloraron con la piel de gallina cuando Mick Jagger, a sus 72 años, mostró que su garganta sigue en forma y el rock le ha mantenido joven.

Jagger hizo su "show", que no por conocido fue menos espectacular, y se metió al público en el bolsillo con su buen español con giros colombianos.

"Hola, Colombia" y "Hola, rolos", este último un colombianismo para los bogotanos, fueron sus saludos, respondidos con una ovación retumbante en el estadio Nemesio Camacho "El Campín" al que acudieron unas 42.000 personas.

"Jumping jack flash" abrió una noche que siguió con la infaltable "I know that is only rock and roll (but I like it)".