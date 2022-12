Así fue el debate de moción de censura contra el ministro Carrasquilla

Durante 5 horas de debate de moción de censura contra el ministro Alberto Carrasquilla en la Cámara de Representantes, los partidos políticos tomaron la palabra uno por uno para manifestar la posición mayoritaria de sus bancadas frente a las acusaciones contra el alto funcionario.

Vea acá también: congresista lanzó billetes en debate de moción de censura a Carrasquilla

Publicidad

La conclusión de los congresistas opositores es que el presidente Iván Duque debe retirar al ministro Carrasquilla del cargo, pues según ellos hizo un daño irreparable al país con los bonos de agua y esto lo hace incompetente para ocupar esta posición, fundamental para el crecimiento económico de Colombia.

El senador Jorge Robledo basó su intervención en un argumento principal y es que, según un reporte que le entregó Alianza Fiduciaria, el ministro Carrasquilla recibió más de 22mil millones de pesos al cerrar el negocio de los bonos de agua.

“No es porque el doctor Carrasquilla y sus asociados se hayan ganado una plata, es porque se ganaron un montón de plata con un torcido, según lo que me certificó alianza fiduciaria que le pagó, a él y a configura fueron 22.657 millones de pesos, luego cuando él dijo que le habían pagado 8mil millones de pesos le mintió al país y en eso engañó al Senado de la República”, dijo.

Robledo señaló al ministro Carrasquilla de prácticamente obligar a los municipios a unirse al negocio, y de ser el cerebro que ideó toda la operación: “Llevaron a los alcaldes como vacas al matadero para convencerlos de que hicieran estos negocios. Indujeron a los más débiles. Alguien que trate así a los pobres de Colombia no puede ser ministro”.

Publicidad

Las declaraciones del senador indignaron al representante Edward Rodríguez del Centro Democrático que a su turno le respondió:

“Muy mal doctor Robledo que usted diga que reclutó a los alcaldes como vacas al matadero, por Dios, respete a esos alcaldes, respete la autonomía que usted dice defender y que yo sí defiendo, respete la institucionalidad y dígale la cosas como son al país, no le mienta más al país, doctor Robledo”.

Publicidad

A su turno Carrasquilla aseguró que los bonos no fueron "leoninos", como dijo Robledo, y negó que se haya enriquecido a raíz del mecanismo financiero y que solo recibió "honorarios como contraprestación de asesorías" que hizo a los interesados en el negocio de los bonos de agua.

"Es una mentira que Alianza Fiduciaria haya asegurado que giró $20 mil millones, como lo señaló el senador Robledo; fueron $8.400 millones y una simple revisión de la documentación basta para darse cuenta de esto", señaló Carrasquilla.

También se refirió a la acusación de lavado de activos y su presunta relación con los "Panama Papers", Carrasquilla reconoció que tuvo una cuenta en Panamá desde la que giraba recursos hacia el país y no los sacaba por lo cual cumplió con todos los requisitos legales.

"Lo único que vimos fueron repeticiones, chismes, acusaciones y mentiras; aquí no hubo ni un solo argumento. Me da vergüenza como colombiano haber estado en este debate", señaló el ministro.

Publicidad

Como era de esperarse, los partidos y movimientos Alianza Verde, Polo, MAÍS, Farc, Colombia Humana y los congresistas por la lista de la Decencia promovieron la moción de censura y pidieron que Carrasquilla se retire del cargo. El senador Gustavo Petro habló en representación de Ángela María Robledo y dijo que el ministro Carrasquilla es uno de los grandes responsables del déficit de agua potable en varios municipios del país y lo culpó por la desnutrición y muerte de varios niños en La Guajira.

“Es que los niños que mueren en La Guajira por desnutrición, es por ausencia de agua potable. Es que la ausencia de agua potable en La Guajira tiene un nombre, planes departamentales de agua que financiaron el derecho al agua en La Guajira y que priorizaron el uso del agua potable para el Cerrejon y los bonos Carrasquilla”, afirmó Petro.

Publicidad

El ministro le respondió directamente al senador Petro al momento de su intervención asegurando:

“El senador Petro me acusa de la muerte por desnutrición de los niños en La Guajira porque en opinión de él hay un detrimento patrimonial permanente porque en el momento en que se hicieron esas emisiones de los bonos había tasas de interés en Nueva York iguales a cero, la respuesta es muy sencilla, esas subastas se hicieron en el mercado, esas tasas no son inventadas, me cuesta mucho entender en qué sentido surgen esas afirmaciones”.

Los apoyos que logró Carrasquilla

Previo al debate, el ministro de Hacienda se reunió con algunas de las bancadas indecisas para lograr un espaldarazo. Adelantó encuentro con los liberales y La U, que finalmente accedieron a apoyar al ministro; incluso, Fabio Arroyave del Partido Liberal fue uno de los representantes que ayudó a recoger más de 120 firmas para una proposición que declara como satisfactorias las explicaciones del ministro Carrasquilla.

Publicidad

Partido De La U: A favor de Carrasquilla, la representante Sara Piedrahita, Cristián José Moreno expresaron su apoyo.

Cambio Radical: Héctor Vergara Sierra y César Lorduy afirmaron que " el debate le brindó al ministro una gran posibilidad, el coraje se conoce en estos momentos de dificultad y no se le podrá demostrar nada".

Publicidad

Partido Conservador: Felix Chica y Alfredo Ape Cuello manifestaron su apoyo.

Partido Liberal: Juan Diego Echavarría y John Jairo Roldan defendieron al ministro, aunque vale la pena resaltar que dos representantes de este partido no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria, Juan Carlos Losada y José Luis Correa.

Mira: Irma Luz Herrera se declaró en defensa del ministro.

Publicidad

Estos y partidos como Colombia Justa Libres, Opción Ciudadana y por supuesto el Centro Democrático firmaron la ponencia que declara favorable la declaración del ministro en este debate. Sin embargo, la votación de la moción de censura deberá realizarse el próximo martes a las 3 de la tarde.