Así fue la vida de alias ‘Sonia’ en la cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos

‘Sonia’ llegó a ser la comandante del frente 14 de las Farc y la jefa de finanzas del bloque sur de extinta guerrilla. El 25 de septiembre de 2018 llegó a Colombia luego de pagar una condena total de casi 15 años por narcotráfico.

“Desde que llegué, lo hice con la idea de que había sido parte del proceso de paz, cuando firmé la acreditación que me mandó el alto comisionado de los Estados Unidos, vine con la expectativa de que llegaba, me bajaba del avión y quedaba libre de una vez, pero la sorpresa, aunque yo venía preparada, fue que me bajé y me capturaron”, contó sobre su llegada a Colombia tras los cerca de 14 años en EEUU.

‘Sonia’, que nació en Palestina, Huila, es de familia de campesinos, tiene 12 hermanos y contó que de pequeña trabajaba con sus papás en la finca, ayudando a recoger café y caña, además de todos los oficios domésticos.

“Entré a las Farc porque no había dinero para estudiar, éramos una familia pobre. Mirando los planteamientos que tenían, que querían un mejor futuro para el país, un cambio, donde existiera igualdad y todos tuvieran derecho a la salud y a la educación, a mí me gustó debido a lo que se estaba viviendo, yo dije “esto es una opción mejor, entonces me voy a la guerrilla””, relató ‘Sonia’.

El 10 de febrero de 2004, ‘Sonia’ fue capturada y enviada después de un año a Washington.

“Yo me quería ir para Estados Unidos porque la cárcel en la que me tenían había ratas, cucarachas, moscos. Yo pensaba que de pronto era mejor allá que acá, por las condiciones en las que estaba”, confesó.

“Fueron seis meses en los que estaba totalmente incomunicada, ni siquiera con la abogada. Después de ese tiempo me dejaban escribir cartas”, dijo.

La condena fue de 16 años y 8 meses de cárcel, pero se redujeron por buena conducta, desde entonces, quedó encerrada en un lugar especial por tener a su espalda el peso de las Farc.

“Terminé pagando 15 años. Me llevaron a FMC Carswell porque es la única cárcel dentro de los Estados Unidos que tiene una unidad de máxima seguridad para mujeres. Por el estatus de Farc me dejan allá. No fue por terrorista, sino por narcotráfico, por conspiración”, aseguró.

“Es una unidad pequeña donde hay control total de todo, desde que llegué me tuvieron cerca de una semana encerrada sola, porque hay niveles de seguridad, el más alto es 5 y el menor el 1. El primer mes me tuvieron en nivel 5, no podía salir a nada, solamente me sacaban una hora para agarrar sol, para que caminara en una cancha, el resto en la celda, donde me llevaban la comida, la ropa me la lavaban.

Después me dieron el nivel 4, significaba que podía salir, al patio, sin esposas. Podría salir a comer con las otras mujeres. Luego me dieron el 3, que ya no tenía problema, es decir, cuando les abrían a todas las mujeres también podía salir yo, me involucraba a las labores de la prisión: trabajar y limpiar”, relató.

Sin embargo, una de las cosas que más se le dificultaron a ‘Sonia’ fue el saber que debía aprender inglés, pues era una regla de la cárcel.

“Me pusieron un profesor, me daban una hora de la semana. Aprendí poquito, a comunicarme con las otras mujeres, lo logré, me gradué. Entiendo y si tengo que leer algo, lo hago”, mencionó.

Entre lágrimas, alias ‘Sonia’ contó que nunca pudo ver a su hijo, a quien dejó en Colombia cuando tenía 10 años, pero resaltó que, al menos por teléfono, logró mantener una buena relación con él.

