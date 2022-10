Así identificaron a Alfonso Jacquin, guerrillero de M19 que lideró toma de Palacio

Dos guerrilleros del M-19 y un escolta del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Alfonso Reyes Echandía, fueron identificados por la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal el pasado jueves, dentro de las investigaciones para esclarecer la toma y retoma del Palacio de Justicia de 1985.

Luego de verificaciones y estudios antropológicos y genéticos fue identificado el cuerpo de Libardo Durán, agente del entonces F-2 (policía secreta) y escolta del magistrado Reyes Echandía, informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

Agregó que los dos guerrilleros respondían a los nombres de Noralba García y Alfonso Jacquin, "integrantes del M-19, este último se autodenominó como el segundo jefe guerrillero responsable del asalto a la sede judicial", añade la información.

Lilia Jacquin, hermana de Alfonso Jacquin, habla en El Radar sobre el hallazgo de los restos de su familiar, 33 años después del holocausto de Palacio.

“Lo recibimos con agrado porque lo estuvimos buscando. Yo lo hice desde 1985”, explicó Lilia, quien asegura que en realidad conoció “muy poco” de la vida política de su hermano, según al mando del M19 en la toma de Palacio.

“Nos enteramos por los medios de que él estabaen la toma al Palacio de Justicia”, explicó la mujer.

También contó que se siente conforme “en ciertas cosas” respecto al proceso de identificación del cuerpo de su familiar y la responsabilidad del Estado colombiano, que en su opinión “poco a poco se ha ido sensibilizando”, “Si el Estado desaparece o masacra, va a perder legitimidad y se vuelve peor que los que persigue”, añadió.

La toma del Palacio de Justicia por la entonces guerrilla del M-19, ocurrida el 6 de noviembre de 1985 en pleno centro de Bogotá, desencadenó una operación militar y fuertes combates que se prolongaron hasta el día siguiente.

En esos dos días murieron más de cien personas, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 22 funcionarios, siete auxiliares del tribunal, once miembros de la Fuerza Pública, numerosos guerrilleros y civiles, mientras que once personas fueron dadas por desaparecidas.

La Fiscalía detalló que los procedimientos judiciales realizados días después de la toma y retoma del Palacio de Justicia pusieron al descubierto "inconsistencias de las autoridades del momento en la protección de la escena de los hechos, la recolección de los cuerpos, su posterior identificación y entrega".

Igualmente, recordó que en 1985 los familiares de Libardo Durán recibieron un cuerpo que supuestamente correspondía al escolta del expresidente de la Corte.

Sin embargo, la Fiscalía estableció que "los restos entregados hace 32 años eran de Noralba García y Alfonso Jacquin, quienes murieron en el cuarto piso del Palacio de Justicia".

Con este hallazgo, la Fiscalía avanzó en la búsqueda del cuerpo de Durán, y logró ubicarlo entre los restos que fueron exhumados en 1998, en una fosa común del Cementerio del Sur, en Bogotá.

Estas identificaciones se suman a las realizadas en los dos últimos años de cinco de los once desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia, y que correspondían a Cristina del Pilar Guarín, Héctor Beltrán, Jaime Beltrán, Ana Rosa Castiblanco y Luz Mary Portela.

La Fiscalía explicó que mañana entregarán los restos de García Trujillo a sus familiares en una ceremonia que se realizará en Cúcuta.

Los cuerpos de Durán y Jacquin serán entregados próximamente, luego de las coordinaciones de ley con sus familiares.