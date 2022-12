Así operaba el ‘cartel de las frutas’

“La Secretaría Distrital de Bogotá, a través de Colombia Compra Exigente, inició unos procesos de licitación para seleccionar a los contratistas que habrían de suministrar los alimentos para el PAE. La Superintendencia, a raíz de una alerta de Colombia Compra Eficiente, empezó a indagar y recaudar unas pruebas que le permitieron al superintendente formular pliego de cargos contra cinco empresas y siete personas naturales”, dijo.



Agregó que estas decisiones se deben a que los involucrados, aparentemente, coordinaron los precios de las frutas y para boicotear la licitación para que los posibles oferentes no se presentaran, la licitación fuera declarada desierta y convocar otra, con unos precios más altos.



Eso, dijo el superintendente, llevó a un desabastecimiento de fruta fresca para la alimentación de los niños.



“Hicieron varios pactos entre competidores, de manera coordinada, lo cual configuraría una colusión o un cartel. Primero, para que, entre todos, empezaran a glosar, a poner en entredicho los precios de referencia de Colombia Compra Eficiente para que los modificara. Como Colombia Compra Eficiente no los modificó y entonces decidieron no presentarse a la licitación y amenazaron a otros oferentes”, dijo.



Agregó que lograron que la licitación se declarara desierta y en una nueva licitación se presentaron con precios más altos.



