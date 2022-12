Así quedó el pico y placa para particulares durante el Carnaval de Barranquilla

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla determinó que, como se ha realizado en años anteriores, habrá pico y placa en toda la ciudad para vehículos particulares durante tres de los cuatro días de Carnaval. Con esta medida se busca disminuir la accidentalidad y facilitar la movilidad para propios y foráneos.

Lea también: Al menos 3.000 policías reforzarán la seguridad durante el Carnaval de Barranquilla

Publicidad

Se restringe la circulación de vehículos particulares en toda la ciudad a partir del viernes 21 de febrero, sábado 22 de febrero y domingo 23 de febrero de 2020, teniendo en cuenta el último digito del número de placa, según la siguiente programación y horario:

Viernes, placas terminadas en 1-2-3, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del sábado.

El sábado, placas finalizadas en 4-5-6-7, desde las 11 a.m. hasta las 6 a.m. del domingo.

El domingo, placas terminadas en 8-9-0, desde las 11 a.m. hasta las 6 a.m. del lunes. El resto del lunes, así como el martes, no habrá pico y placa.

Publicidad

Entérese de: Museo Cultural del Caribe confirma Noche del Río en el Carnaval de Barranquilla

Los vehículos que tengan restricción y se encuentren en tránsito por Barranquilla, podrán hacerlo sin que se les aplique la medida, pero deben portar y presentar el recibo de peaje de alguna de las vías de acceso al Atlántico, con la fecha y hora de ingreso a la ciudad, la cual no debe exceder un periodo de tres horas.

Publicidad

Los conductores que tengan restricción y se encuentren en tránsito por Barranquilla y deban tomar la vía Circunvalar en toda su extensión podrán hacerlo sin que se les aplique la medida.

El conductor o propietario que incurra en la infracción codificada C.14, “transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por las autoridades competentes”, será sancionado con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Además, el vehículo será inmovilizado ($ 438.900).

Para los taxis, se suspende temporalmente el pico y placa desde el viernes 21 de febrero de 2020. Es decir, circularan sin restricción alguna los vehículos de servicio público individual de pasajeros tipo taxi cuyas placas terminen en 5 y 6.

Publicidad

A partir del lunes 24 de febrero de 2020, se restablece el calendario de pico y placa para taxis, según el calendario: lunes, 9 y 0; martes, 1 y 2.