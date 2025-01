Así quedó joven agredido por mujer policía con bolillo en la cara en Bogotá: nuevo video

En un nuevo video grabado por el joven víctima de la agresión por una patrullera de la Policía Metropolitana de Bogotá se evidencia lo que fueron los momentos posteriores al golpe en la cara con el bolillo, hecho que tuvo lugar según las autoridades, en la localidad de Suba en octubre de 2024.

En las imágenes se ve nuevamente al hombre grabando con su celular el procedimiento de Policía y se evidencia el momento exacto en el que la patrullera exige verificar datos de los elementos que llevaban estas personas en ese momento. Uno de los compañeros de las patrullera que golpeó al joven con el bolillo de dotación en la cara, le pide que le entregue el celular para revisar el IMEI del mismo y que este esté registrado como corresponde.

“Sí claro, yo no me voy a ir, mi agente, tranquilo”, dice el joven en el video, mientras muestra la motocicleta, de placas OFJ14E en la que se movilizaba la patrullera de la Policía que lo agredió en la cara minutos antes. “La patrullera de esta moto me acaba de dar severo ‘juetazo’ en la cara sin yo haber hecho nada, tengo las pruebas del hecho”.

Luego de esto, el hombre procede a grabar el hematoma que le quedó en el rostro luego de que la uniformada lo golpeara. Tras mostrar la cara, procedió a grabar nuevamente a la patrullera y esta, en tono alterado, le exige que marque un numero en el celular con el que está grabando para verificar el código IMEI del mismo.

Tras el hecho de violencia Policía Metropolitana de Bogotá aclaró que la agresión se registró en octubre de 2024 pero que hasta ahora se conocía del caso, por lo que se ordenó abrir una investigación disciplinaria en contra de la patrullera para esclarecer los hechos que tuvieron lugar en la localidad de Suba.