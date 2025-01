Brutal agresión de mujer policía a hombre en Bogotá quedó en video: abren investigación

En un video de cámara de celular quedó grabado el momento exacto en el que una patrullera de la Policía , adscrita a la Metropolitana de Bogotá, agrede de manera violenta a un joven en el rostro con su bolillo porque este estaba grabando el procedimiento que se estaba llevando a cabo en plena vía pública de la ciudad.

Según se ve en las imágenes, el hombre que estaba vestido de negro tomó su celular para grabar lo que estaba ocurriendo y de un momento a otro, cuando enfocó con la cámara a la patrullera, esta lo golpeó con su bolillo de dotación en la cara, reclamándole porque le estaba “tomando fotografías”.

“Mire hacia allá, mire hacia allá… A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo, a mí no me esté tomando fotografías ni videos, vaya y tómeselas con su madre, conmigo no. hágame el favor y saque su documento de identificación”, dice alterada la mujer de la Policía, quien continúa insultando al joven luego de golpearlo.

Rápidamente las imágenes de este hecho fueron difundidas a través de redes sociales; sin embargo, en las últimas horas la Policía Metropolitana de Bogotá aclaró que la agresión se registró en octubre de 2024 pero que hasta ahora se conocía del caso, por lo que se ordenó abrir una investigación disciplinaria en contra de la patrullera para esclarecer los hechos que tuvieron lugar en la localidad de Suba.

“Rechazamos esta clase de comportamientos y el uso desmedido de la fuerza. Así mismo, seremos contundentes ante las actuaciones de policías que vayan en contravía de los preceptos institucionales”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este es el video: